沙电今年224提升工程·22项在斗湖加拉巴干 （亚庇23日讯）沙巴电力有限公司在2018年里，总共在沙巴及纳闽推行了224项系统提升工程。

副首长兼旅游、文化及环境部长刘静芝（右四）与沙巴电力有限公司高层合影。

（亚庇23日讯）沙巴电力有限公司在2018年里，总共在沙巴及纳闽推行了224项系统提升工程。

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其中22项是在斗湖及加拉巴干国会选区展开，涵盖斯里丹绒、丹绒巴都、摩罗带、阿拔士及巴隆州选区，当中5项将于本月杪完工，其余将于明年逐步完工。

沙电高级总经理（资产管理）莫哈末雅谷查化是在礼貌拜会副首长兼旅游、文化及环境部长拿督刘静芝时，如此指出。

在场者包括旅游、文化及环境部常务秘书拿督罗斯玛迪、沙电总经理（电流输送）诺希查米阿布、总经理（策划）阿莫纳沙鲁丁等。

莫哈末雅谷说，在斗湖展开的系统提升工程，主要是提升斗湖区的电流供应、降低停电率、更换电缆、铺置新电缆、提升现有电缆及更改电缆路线等，完工后将惠及城乡用户，包括住宅区。

他也透露，截至2018年，沙电的注册用户总数，家庭用户为50万3131户、商业用户9万5656户、工业用户1538户、路灯及公共用户为6224户。

在亚庇亚庇州选区的提升工程方面，他透露，其中14座转电站装置自动输送系统，预料可在本月31日完成。

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他说，涉及的转电站包括甘榜亚逸、新苏兰、州立清真寺、国家银行、国民储蓄银行、联邦大厦、凯城酒店、合成大厦及亚庇亚庇商业中心。

与此同时，该公司也拟议更换从文化大厦转电站至州立清真寺转电站、文化大厦转电站至蚬壳大厦转电站的地下电缆，惟有关工程将视其批准期而定。

■起获85公斤非法电缆

提及平均停电指数时，莫哈末雅谷表示从今年1月至10月31日，亚庇亚庇州选区的停电指数为1.41分钟；斗湖方面则为4.51分钟。

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刘静芝向莫哈末雅谷询问州内偷电或非法接驳电流的情况时，他回答，从去年至今年，沙电总共起获85公斤被视为不符合标准及危险的电缆。