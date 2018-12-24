大马迈向老龄化‧退休金充足吗？ 根据世界卫生组织资料显示，当一个社会的65岁及以上的人口占整体7%或以上时，便可被定为是老龄化社会；65岁及以上人口达至14%或更高时，可被认为是老年社会；若65岁及以上人口在21%或以上便可被定位成超级老年社会。

随著科技与医疗发达，人类的预期寿命逐渐提高，加上如今生活成本居高不下，导致许多家庭秉持著贵精不贵多，生育率下滑。

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按理说，增长寿命和控制生育可提高生活质量，但同时也导致年长人口占总人口比重逐渐加大，社会开始步入老龄化趋势。

对此政府提呈的2019财政预算案中，鼓励企业聘请60岁的乐龄人士，下调公司为雇员缴付公积金至4%，但这是否就足够了呢？

根据世界卫生组织资料显示，当一个社会的65岁及以上的人口占整体7%或以上时，便可被定为是老龄化社会；65岁及以上人口达至14%或更高时，可被认为是老年社会；若65岁及以上人口在21%或以上便可被定位成超级老年社会。

寿命增生育力降

加速老龄化

而人口老化为年长人口占总人口较大比例的一个过程，主要源于预期寿命增长及生育力下滑。

在大马，2017年的平均预期寿命增至74.6岁，相较1966年的64.6岁，而同一时段，平均每名女性的生育率也从5.7下滑至1.9名儿童。

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据大马经济展望书数据显示，从1970年大马65岁及以上的人口仅3.3%，44.5%的人口是14岁及以下，然而截至2017年大马14岁及以下的人口下滑至24.1%，而相反的65岁及以上的人口提高到6.3%。

这些年轻与年长人口之间的差距下滑了18.6%，预计65岁及以上的人口将在2020内达至14.5%。

大马65岁以上人口

两年后将增至240万

截至2017年在大马65岁及以上的人口已达到200万，若按预期增长速度，2020年该群体将增至240万，相等于总人口的7%，而大马将成为老龄化国家。

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一旦大马踏入老龄化社会，将加速其老龄化速度，甚至只需20年年长人口就可翻倍，在2040年进一步达至老年社会。

拟提高女性劳动力

为了减轻人口老龄化对经济的负面影响，政府也有意从多方下手，如提高女性劳动力参与率以抵销劳动力下滑及改善生产力。

理论上说，人口老化将压抑著经济增长，主要原因在于生产力降低，因为作为生产力主将的青年人口比重逐渐减少。

但一些实证研究却表明相反结果，认为即使大马在2020年内将面对成为老龄化社会的课题，料长期经济增长仍可维持稳定，因为生育力降低意味著更多女性将投入劳力市场，贡献更高的劳动力及经济增长。

大马女性劳动力参与率最低

据2018年世界银行资料显示，东盟（ASEAN+3）里大马的女性劳动力参与率是最低的，所以提高女性劳动力参与率将有效减少人口老龄化后的劳动力下行压力。

据穆迪投资者服务公司（moody's）的亚太新兴市场研究显示，当男性和女性劳动参与率的差距缩小一半将可抵销1.7%的劳动力放缓。

在大马，女性和男性劳动参与率分别为54.5%及80.1%，若该差距减半，劳动力将增加额外的130万人至1630万人。

因此，政府在加强各项政策的实施下，包括灵活的工作安排，提供优质的儿童保育设施，技能培训和妇女创业计划，将加速妇女劳动力的参与。

加强科技革新 增用机器人技术

此外，生产力向来是经济成长的主要指标，若工业仍维持其劳动强度，经济可能无法转向资本驱动型增长。

因此，为了推动并改善生产力，政府推行了第11大马计划政策，其中包括进一步加强科技革新和提高采用机器人技术来抵销部份人口增长压力。

延缓退休推再就职

人口老龄化会降低劳动力参与和储蓄率，从而引发对经济增长放缓的担忧，而鼓励老人在劳动市场待更长时间向来被认为是最佳的解决方案。

因此，政府将重新考虑超过法定退休年龄60岁的退休规范，其中延缓退休和退休老人的再就职机会是可行的选择。

延缓退休和退休老人的再就职，将延长其公积金（EPF）的继续贡献和税收，使雇员、雇主及国家皆受惠。

有意延缓退休的年长者可选择工作更短的时长，但在市场持续更长的时间。

而政府也在参考一些国家的再就职机会，实践如日本、新加坡及英国会给予特别雇用信用和工资补贴，给雇用乐龄人士的雇主。

公务员退休金制度需改善

另一方面，人口老化将影响公共开支增加，目前公务员退休金采取的是，直接从预算案中拨出的基金准备“现收现付”（pay as yougo），由那年的收入支付那年的退休金，并没有提前预留。

随著人口老化，需支付的退休金将逐渐提高，长远来看该退休方案可能无法持续，并将为政府财政状况造成更大的经济负担。

因此，为了确保长期保持稳定的财政状况，公务员退休金需要改善及现代化，比如向新聘请的公务员推出定额供款计划。

私人界扮演重要角色

除了政府推行政策，私人领域即扮演了重要角色。

一个人的健康和幸福并不仅是基于基因和个人特征，同样也取决于物质和社会生活环境。

好的环境决定人们在不同的人生阶段如何应对衰老和疾病、功能丧失以及其他形式的损失和逆境方面起著重要作用。

为了方便老人独立生活和更积极参与社区，一些如老人友好住房计划、日间护理中心、公共空间和交通设备都需要增建。

还有，各公司的人力资源部都可采用适当的解决方案和机制，提供必要的训练和支持促进终身学习。

学习质量需根据现代劳动力市场的需求技能而改善，技能升级也应贯穿每个生命周期，保持人们的生产力。

可制定综合政策

人口老化给国家带来了挑战，政府可参考其他国家的最佳实践为人口老化起草和制定综合性政策，并与私人领域、非政府组织及社区合作增加年长者对国家发展的贡献。