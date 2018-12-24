Eden Heights问题多·居协要求接管公寓 （亚庇23日讯）由于不满公寓管理层的处事方法，Eden Heights公寓居民协会争取居民的支持，要求“接管”公寓管理工作。

Eden Heights公寓居民协会主席罗凤娴不满公寓管理层的工作。

（亚庇23日讯）由于不满公寓管理层的处事方法，Eden Heights公寓居民协会争取居民的支持，要求“接管”公寓管理工作。

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Eden Heights公寓居民协会主席罗凤娴表示，该公寓夜晚照明不足，下雨时地上积水，建筑外墙多年不曾刷上新漆等，显示管理不善。

她指出，尽管很多问题有待解决，可是管理层却不公开账目，该公寓180户居民不知道他们所缴付的管理费的用途。

她表示，在谘询有关政府单位过后，该公寓居民了解到，居民协会是管理公寓的最佳团体，因此他们于今年3月成立了居民协会。

■水费用途不明

罗凤娴是今日在该会召开的居民会议上，这样向记者表示。

她指出，她于去年就停止交水费，因为管理层没有交代这些款项的真正用途。同时，该会一名会员也于上个月将管理层办事处从门外上锁，以便迫使管理层和居民“面对面”商谈。

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另一方面，她透露，在居民主动向有关单位争取下，该公寓的分层地契问题已经解决，目前在等待地契移交到他们的手上。