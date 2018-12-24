拉菲兹致函林冠英．促每周检讨油价 拉菲兹在信中声称，国际油价在过去数周已下滑至低于2.20令吉的价格，尤其油价在本周更是跌至1.933令吉的水平。

拉菲兹致函林冠英，要求政府落实每周检讨汽油价格机制，确保人民不会在国际油价下滑时添贵油。

（吉隆坡23日讯）政策措施研究中心（Invoke）创办人拉菲兹今日致函财政部长林冠英，呼吁政府落实每周检讨油价机制，确保人民不会在国际油价下滑时添贵油。

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拉菲兹在信中声称，国际油价在过去数周已下滑至低于2.20令吉的价格，尤其油价在本周更是跌至1.933令吉的水平。

他在其部落格附上致林冠英的信函。

他指出，由于政府是以每月检讨的机制来鉴定汽油价格，这也意味着12月的汽油价格是依据11月的评价价格计算，因此高于政府所制定的2.20令吉顶价。

他表示，尽管政府制定了RON95汽油的顶价为2.20令吉，并在国际油价高于此价格时提供津贴；然而，政府每月检讨油价的机制，导致人民无法在油价下滑时，即时享有以更低价添油。

因此，拉菲兹呼吁政府重新恢复前首相纳吉时代——每周检讨油价的机制，避免人民在油价低于顶价时，仍需付更多的钱来添油。

拉菲兹认为，若政府采取每周检讨机制来鉴定汽油价格，RON95的价格预计会在未来数周比现有的价格更便宜20仙。

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拉菲兹补充，自己也与国内贸易及消费事务部长拿督赛夫丁探讨了关于油价制定的事项。