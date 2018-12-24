声明少了关键4字·律师指杨幂刘恺威离婚无效 杨幂和刘恺威冬至晚间透过经纪公司发表离婚消息，震惊娱乐圈，然而也有网民声称“早就离婚了”，引来诸多揣测。其中有律师发现，离婚声明提到“今年签署协议”，不过没提到登记离婚，直言不办登记协议不生效！

（中国．北京24日讯）杨幂和刘恺威冬至晚间透过经纪公司发表离婚消息，震惊娱乐圈，然而也有网民声称“早就离婚了”，引来诸多揣测。其中有律师发现，离婚声明提到“今年签署协议”，不过没提到登记离婚，直言不办登记协议不生效！

广告

据律师杨文战分析，离婚声明写道“两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人婚姻关系”应该改为“两人已于今年签署离婚协议并办理了离婚登记，和平分手，结束两人婚姻关系。”他解释，因为即使签了离婚协议，不办离婚登记协议也不生效、婚姻关系也不解除，因此一定要强调办理了离婚登记。

据中国媒体报道指，二人于两个月前在加拿大办妥离婚手续，在冬至宣布“分”讯是两人共同决定，加上小糯米开始放圣诞假，不希望女儿被传媒打扰，而据悉小糯米会在港读书，并与爷爷刘丹生活。

事实上，杨幂和刘恺威婚后已多次传婚变，以往刘恺威生日，杨幂在微博留言送祝福晒恩爱，不过今年刘恺威44岁生日，杨幂则零表示，而日前有媒体曾向杨幂工作室，求证有传二人婚变一事，当时工作室否认传言，更指传闻无聊，岂料却在隔天发出离婚声明。

声明全文如下：

广告

致各位关心刘恺威、杨幂的朋友们：

感谢各位一直以来对嘉行传媒旗下艺人刘恺威和杨幂的喜爱和支持。现经双方慎重考虑，决定通过本公司向各位朋友告知：两人已于今年签署协议，和平分手，结束两人的婚姻关系。

以上决定是双方彼此尊重沟通后做出的选择，虽然不再以夫妻关系共同生活，但两人今后也将以亲人的身份共同照顾抚养孩子，同时以朋友的身份真诚地祝福彼此的未来。

两位艺人为因私事占用媒体公共资源，并给大家带来纷扰，向所有人致以最诚挚的歉意。同时，为保护孩子和双方家人，在此声明发出后，两人将不再对此事做更多回应，恳请媒体和大众尊重两人的想法，更恳请给予空间，不要打扰孩子或双方家人。

广告

相关新闻，请点击：

【杨幂刘恺威发表离婚声明：将以亲人身份抚养孩子】

【结婚5年聚少离多屡传婚变·杨幂：家庭不应该成为你的束缚！】

【杨幂宣布与刘恺威离婚·粉丝兴奋包餐吧庆祝】

【被爆2年前就离婚？！刘恺威被轰：太阴了】