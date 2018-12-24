中年夫妇想供孩子念大学‧多买间房可提早退休？ 这个问题可以从两面来看，选择在私立大专学府就读，只要成绩符合选修科系的条件，一般可以进到自己想读的科系；可是，所需的费用比国立大学贵好几倍，这要看个人的目标与价值观念。

私立学校教育日益普及，许多财务过得去、孩子数目不多的家庭，父母会设法把孩子送到私立学校就读。

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陈先生与太太两人收入合起来，每月净收大约1万2000令吉，两人年龄各为45岁和43岁，育有两个孩子，年龄分别是15岁和13岁。

过去几年，两人每年可以获得一个月薪金的年终花红，以及一1个月或半个月的奖励金。现有资产分别是：一间自住双层排屋，贷款分期已供完，还有一间3房公寓，出租给学生/上班族，每月租金1850令吉，扣除管理与维修费，还有1600令吉，公寓还有5年供期，每月供款1900令吉。

目前，自住房屋的市值大约是75万令吉（当年购买价大约是50万令吉），公寓的市值大约是50万至55万令吉（购买时价格35万令吉）。

另外，还有一辆日本轿车、一辆国产车，车龄分别是8年和10年，汽车贷款已供完。

陈先生每月家庭开销（孩子学费、伙食费、电费、水费、排污费，汽油和汽车维修，电话和上网费、父母零用钱）：5000令吉。

另外，车险、地税、门牌税：3500令吉/年，一家人保险费9600令吉/年。陈先生与太太公积金储蓄和定期存款大约有120万令吉（截至2018年10月）。

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他说：“我们想让孩子读3+1学士课程，或在本地的私立大学读学士学位。以我们的财务状况是否可行，我们可以工作到60岁，不过想提早在55岁退休，需要另外做哪一些投资，例如多购买一间公寓供出租，以便可以提早退休？”

答：永佳财务规划公司理财师陈建业说，从陈先生的来信可以看出，目前两人的财务相当坚稳和扎实，每月都有盈余供储蓄。

现阶段，除了一间公寓的房屋贷款未供完，其他需要支付的是家庭开销和保险费，以及每年的车险、地税和门牌税。

陈先生在信中提及准备让孩子读3+1学士课程，或在本地的私立大学读学士学位，以他们两人的财务状况是否可行的问题。

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这个问题可以从两面来看，选择在私立大专学府就读，只要成绩符合选修科系的条件，一般可以进到自己想读的科系；可是，所需的费用比国立大学贵好几倍，这要看个人的目标与价值观念。

有些人会认为，用贵好几倍的金钱念一个学士学位，是否值得花这笔钱，当然，也有一些人觉得，读自己首选的课程，是比较享受的事。

在国立大学念书，费用方面比较节省，如果获选的科系，与本身想要念的完全是天与地的差别，到时才转向私立大专念书也行。

另外，陈先生的两个孩子，距离他们上大专的日子还有3、5年时间，这几年的变化也很难预测，通货膨胀是否大幅上升，影响个人为孩子上私立大专费用的准备，这些都是需要考量的因素。

根据陈先生在信中提供的财务数据，基本上应该足以应付，只是不晓得到时两人的孩子，准备读的是3年、4年或5年课程，严格来说，也会影响费用的准备。

多买一间公寓投资

须确保地点易出租

另一方面，假如准备多购买一间公寓供投资，必须确保产业所在地点容易出租，或是日后准备转售不难，产业租金可以概括较大比率的贷款分期。

不过，陈先生打算55岁退休的愿望，可能需要调整或放弃，除非是10年内可以供完房产贷款，以今天的公寓价格，可能会有难度，或者是能够支付大笔首期购屋款。

陈先生可以自己计算，以家庭净收入减去1900令吉（目前持有公寓的贷款分期）将所得再除以3，就是可以用来支付准备购买新公寓贷款分期的数目。

假设贷款分期是2000令吉，那么陈先生与太太的净收入减去1900令吉，必须还有6000令吉，这样申请房屋贷款获批的机会才比较高。