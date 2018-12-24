杨微屏．“政二代”的改革勇气 “政二代”在大马朝野屈指数来比比皆是，从蓝卡巴星和努鲁依莎的政治良心反映的改革需求，让人强烈地感觉到“新马来西亚”的民主格局，应该抛弃“老人国”的政治包袱和恩怨交换的政治利益，反之由“政二代”结合其他没有“父荫”的政坛新生代重新出发领导大马，才有望把政治腐败的恶瘤割除。

蛙鸣蝉声制造政坛乌烟瘴气，突闻“日落洞之虎”已故卡巴星之幼子即行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴星当头棒喝：希盟正走向失败！

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当行动党众高层领袖对首相马哈迪领导的土团党收编退党的巫统党员现象，采取闪闪缩缩的模棱两可态度之际，蓝卡巴星英气凛然地开炮，点出选民在大选时抗拒巫统而力求改革，结果选票却被民主游戏愚弄的症结，并决定在国会提呈反跳槽法令，以行动展现抗拒青蛙政治的诉求。

与此同时，公正党“烈火莫熄公主”努鲁依莎，毅然宣布辞去高票中选的公正党副主席职，也切除裙带关系拒绝了其父亲安华委任的槟州主席职，以连串行动表达对希盟背弃人民期望的政治改革方向，反之却忙于内部权力斗争的局势感到失望的心情。

蓝卡巴星和努鲁依莎都是背后有政治强人父亲的“政二代”，但比起其他“政二代”如马哈迪之子慕克力、林吉祥之子林冠英等，蓝卡巴星和努鲁展现了勇气和捍卫原则底线的反击，即使他们的行动抛下计时炸弹后，最后是否会被党内高层打压下去仍是未知之数，但人民当前需要的就是乱局中保持清醒的“政治良心”，为贯彻民主精神请命。

“新马来西亚”梦想来到改朝换代后的今天已经迷茫，人民用选票换到的是一群政坛“老油条”，试图把人民唾弃的“恶瘤”重植在因利益而加速膨胀的政治结盟中，把经过509洗礼的大马带回选前的官僚弊病年代，由同样的一批旧人操纵同样令人厌恶的戏码。

“政二代”在大马朝野屈指数来比比皆是，从蓝卡巴星和努鲁依莎的政治良心反映的改革需求，让人强烈地感觉到“新马来西亚”的民主格局，应该抛弃“老人国”的政治包袱和恩怨交换的政治利益，反之由“政二代”结合其他没有“父荫”的政坛新生代重新出发领导大马，才有望把政治腐败的恶瘤割除。

巫统的“政二代”凯里和努鲁依莎“惺惺相惜”，站在不同的政党立场，互相肯定对方在朝在野的改革远瞩，这其实是期许民主改革的大马选民真正想看到的两线制制衡。执政党需要有朝气的强大反对党监督，不懂当反对党的就卧薪尝胆地自强不息；不懂当执政党的就从错误中醒觉改正，而不是各自弃本身选后对调的政治立场，忙着穿针引线助长青蛙政治搅乱民主原则。

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当前朝野不缺乏具备魄力和备受看好的“政二代”及新生代领袖，如果在执政党这一方是由努鲁依莎、阿兹敏、拉菲兹、杨美盈、杨巧双，甚至于慕克力、潘俭伟等，展现独立的个人问政风格，摆脱上一代旧人的政治恩怨利益，新马来西亚落实的政策还有迹可寻。

反对党的“政二代”如巫统的凯里、希山慕丁，都是被看好有能力重整巫统，以及凝集国阵力量的领袖，国阵崩盘后没有主力方向，伊斯兰党观望搅局，结果涣散的反对党无法有效监督马哈迪和希盟政府的膨胀。

今日民主在大马政局中可笑而讽刺，众“政二代”与朝野新生代是时候摸摸良心自问从政初心，鼓起像蓝卡巴星和努鲁的勇气，向民主被翻转的政治乱局抗议，还政于民。