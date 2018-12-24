梁洛施罹患肺炎发高烧！晒吊点滴照惊现“皮包骨手臂”吓呆网民 现年29岁梁洛施（Isabella）过去曾为香港首富李嘉诚次子李泽楷生下3个儿子，但最后仍以分手告终，她7月宣布复出演艺圈，并积极往中国演艺圈发展，她23日在微博透露罹患肺炎，而且高烧到39.3度，随后还晒出打点滴的照片，让粉丝心疼不已，不过粉丝被她瘦到犹如皮包骨的手臂吓傻。

（图：微博）

（香港24日讯）现年29岁梁洛施（Isabella）过去曾为香港首富李嘉诚次子李泽楷生下3个儿子，但最后仍以分手告终，她7月宣布复出演艺圈，并积极往中国演艺圈发展，她23日在微博透露罹患肺炎，而且高烧到39.3度，随后还晒出打点滴的照片，让粉丝心疼不已，不过粉丝被她瘦到犹如皮包骨的手臂吓傻。

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梁洛施在微博发文透露自己患上肺炎，虽然已请医生帮忙打点滴，但依旧处于迷迷糊糊的状态。她不忘嘱咐粉丝要保重身体，自己也会在床上好好休息。照片中看到，体温计上显示她已经高烧到了39.3度，手臂上还贴着打点滴的绷带。

不过值得关注的是，其犹如皮包骨般，完全没有任何赘肉的纤细手臂意外成为网民焦点，不少粉丝担心之余也心疼直呼：“你真的太瘦了，看着心疼”、“太吓人了，胳膊也太细了吧”、“你太瘦了啦，要多吃点啦！”

（图：微博）