郑梅娇．让自己成为上进的人 学习力，作为岁末的主题，借助它的思考，读者可以制定学习目标，成就自己。

“岁末了，花红拿多少？”

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也许读者会想，劈头就发出这种问题，真是“俗”，真直接！这跟钱没什么关系，但跟接下来的主题有关系。

有种人，不管获不获得旁人肯定，依然默默努力，致力做最好的自己；小说《云图》里有句话说：“我们所做的任何事情，在人类宏大的历史和空间的范围里，都是微不足道的。但正是这些不计其数微小的善的信念，使得人性的种子即使在最险恶的环境中，仍能得以保存，经过时空的洗礼，在未来的某个时间、某个世界，放射出最耀眼的光辉。”

学习力，作为岁末的主题，借助它的思考，读者可以制定学习目标，成就自己。一年之计在于春，此时不去期盼一个全新的开始，开始去锻炼一个更厉害更自在的自己，更待何时？

为何要自学？说一个贯穿此文的案例，一位员工对主管提出许多建议，但一再被拒绝，或者，主管过后接受这个意见但让别人去执行，员工想，必是自己或建议不够好。渐渐，这位员工便不再提出意见，仗马寒蝉，少做少错。

“行为的后果”总是会回到自己身上的，年终这位员工被主管评为“没有表现的员工”，因此花红是全国垫底。对他而言，士可杀不可辱，花红少没关系，但垫底是一种污辱。

这员工开始做了检讨，想知道公司一会儿希望员工有表现，一会儿不让员工表现，是因为自己脑残，还是中层主管搞鬼？或是总部“精神分裂”？或是，不在状况？性格人缘？理由不胜枚举，很多可能。

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后来，这名员工告诉我，想再多都是多余的，因为有任何可能，而真正的因素很多，甚至不是一颗“小沙子”所能全盘看见的。重点是，不管任何可能只有“一种”解决方法：就是持续让自己成为上进的人。

这位员工在想通以前，走了很多冤枉路，他试过用“许多员工都会用的方法”，例如，启动点头兼摇尾系统结交权贵、打开雷射台拉拢总部其他员工，甚至不惜触碰自己的尊严和道德底线，希望能打通卡住自己的原因。

在采集资料时，这位员工很慎重的告诉我，千万别那么干，因为在找到答案前，他已经不认识自己。意思是说，路上他不断的旋转、迷失，内心的声音置若罔闻，自己的专长弃若敝屣，浪费的时间、失去的自我，岂是区区薪水与花红所能弥补的？

“小沙子”确实再怎么努力，也只是沧海一栗，但“小沙子”依然上进生活，正是大千世界中成就自身伟大的要素；不管你所处的是怎样的境地，不管得意失意，请自我鼓励：每一桩恶行，每一次善举，都会决定未来的重生；认真把自己交回自己手上，持续让自己上进吧，因为你可以改变的只有这个！