紫盟羽球联赛．连挫地不佬大山脚．蒲种迎两连胜 本赛季阵容依旧强大的蒲种联军，在次轮继续派出前国手男单吴业振、香港男单新星李卓耀、女单何艳美、男双王耀新与张御宇及混双林钦华与吴芷柔等强手上阵，他们也不负所望在5场比赛全部胜出，让卫冕冠军迎来两连胜开局。

吴业振在紫盟羽联次场对大山脚全明星队，以3比1打败泰国的皮亚瓦拉蓬，助蒲种联军最终以15比5横扫大山脚全明星队（照片来源：紫盟羽联官方脸书）。

（雪兰莪．赛城23日讯）卫冕冠军蒲种联军在今日在新赛季紫盟羽球联赛再以15比5横扫大山脚全明星队，继昨天以13比8战胜地不佬后，豪取两连胜，向冠军冲击；八打灵也以15比4完胜香妃城，迎来本赛季首胜。

广告

本赛季阵容依旧强大的蒲种联军，今日在次轮继续派出前国手男单吴业振、香港男单新星李卓耀、女单何艳美、男双王耀新与张御宇及混双林钦华与吴芷柔等强手上阵，他们也不负所望在5场比赛全部胜出，让卫冕冠军迎来两连胜开局。

蒲种联军放眼成为继麻坡在2015/16卫冕后的另一支卫冕冠军。

八打灵迎首胜

在首日不敌安邦再也的八打灵，今日火力全开，凭藉男单詹俊为、伊斯干达、女单林吟芳、男双谢定峰与万纬聪及混双丹尼与格罗娅拿下5场全胜，轻松以15比4完胜香妃城。

在昨天的首场比赛，蒲种联军看见安邦再也以10比9险胜八打灵、中午大山脚全星队以10比8击退香妃城后，以行动做出了最好的回应，也在5场比赛中只丢一场。

在2016/17赛季帮助八打灵再也赢得冠军的当届最佳球员吴业振打头阵帮助球队先拔头筹，以3比1拿下中国选手叶炳宏。

广告

吴业振：感谢队友支持25岁的吴业振赛后对这场胜利感到欣慰，因为他只有3天的备战时间：“我真的很紧张，我遇到了一个强大的对手。炳宏是中国羽球队中的一名后起之秀，此前曾打败印尼的托米，并将谌龙逼至第3局。但我的球队给了我信心来度过难关，我要感谢所有队友的支持。

何艳美、男双陈文宏与张御宇和李卓耀也为蒲种联军拿下胜利，只有混双林钦华与吴芷柔失利，但无阻卫冕冠军胜出。

甲洞横扫沙登

在昨晚的最后一场比赛，甲洞在首仗比赛豪取5场全胜，最终以15比6横扫沙登收下胜果。

广告

在第1场男单，甲洞凭藉莫哈末诺拉迪尔以3比2拿下沙登郑子义，先声夺人；随后甲洞皆以3比1战绩获胜，双方比分差距也扩大至7分，女单台湾外援林芝昀、男双马台组合阿里夫与杨博涵和混双香港吴咏瑢与阿兹林分别赢下比赛。

最后一场男单，甲洞的国羽男单宋浚洋对沙登台湾外援李佳豪，也具“默契”地以3比1（11比3、11比5、8比11、11比9）取胜，为甲洞在赛季首仗画下完美句点。