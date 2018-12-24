陈胜强．大学生看大学生失业率：后篇 林馨美同学提出了引发大学生失业问题的5个因素：高薪要求、负面个性、对公司或工作非常挑剔、英文水准低下，以及沟通能力差。

在之前的分享中，林馨美同学提出了引发大学生失业问题的5个因素：高薪要求、负面个性、对公司或工作非常挑剔、英文水准低下，以及沟通能力差。接着，林同学以大学生的角度，加上适当的引用，提出观点。第一，企业在考虑毕业生的起薪时，也须考虑到毕业生的经济压力；第二，企业若能给予前来应征的毕业生一份双方互惠的事业规划，招聘效率将会大大提升。

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好了，我们继续看这位同学的下半段作业内容。

“在这大学生失业问题里，毕业生本身也有需要检讨的部份。其中，就包括态度。普遍上，企业给予我们毕业生的评价，不外是对工作不认真，不能接受责备，容易放弃及逃避等等……虽然不是全部毕业生都有这工作态度上的缺点，但在刻板效应下，也足于在我们所有大学生的额头贴上鲜明的负面标签。

毕业生也常被投诉英文水准差强人意。从数份近期报刊的报道中发现，仍有许多毕业生的英文能力无法达到标准……在马来西亚，英文仍是主要的商务媒介语。自然的，许多公司都要求员工在英文书写及会话上达到一定的水平，以和顾客及同事们更好的沟通。所以，在这近十年来，英文水准无法达到企业要求，一再重复的被总结为大学生无法顺利就业的首要因素。

此外，沟通能力，包括肢体语言及语气，也是毕业生需要改进的地方……同一句话，在不同语调，不同表情，不同肢体呈现下，可以被听者解析出不同的内容。不擅长沟通的毕业生常被误会，沟通的内容也常被误解。接着，我们被给予负面的评价、不正确的价值观，以及更低的信任。

作为总结，在这课题上，我提出3个建议。第一，大学需要增加更多的产学交流项目，以增加大学生对职场的认识。在通过企业观摩及职场分享的过程中，我们不但能体验到课堂知识如何在工作里应用，更有机会在毕业前，提早调整自己的态度来顺应企业需要。

第二，大学生必须更认真的看待实习。大学生们不能抱着方便或容易完成的态度来选择实习公司，而必须考虑到各公司能给予的学习机会是否连贯到各自的事业规划。

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第三，父母及长辈们，也必须给予中学毕业生们适当的升学建议。其中，包括了职场的供求平衡。在孩子或晚辈大学毕业后，才不会面临工作机会供过于求的窘境。”

就如我在个人社交网页里的分享里写的：只要用心，每份功课都是一篇作品。这篇作业非常值得一读，希望各位读者，包括我自己，能从这在校大学生的作业中，或多或少，得到些启示。