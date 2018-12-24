温思恳．借鉴孔子的治国之道 希盟的胜出是基于国阵的绝对腐败。因此，人民想要看到的是一个干净、开放、透明和有能力的政府。

509变天后的振奋与展望似乎已烟消云散。从无止尽的政策U转，到最近接纳巫统成员加入土团党；马来西亚的政治乱象与骤变，清楚地反映在人民越加负面的评论之中。

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据Invoke最新民调显示，首相马哈迪的满意度，已从6个月前的72%大幅降低至本月的53%，跌幅近20%。虽然没有各政党的支持数据，但Invoke创办人拉菲兹相信，这组数据同样反映着百姓对新政府支持率的下滑。相比之下，美国总统特朗普的个人支持率在首6个月期间，也只不过下跌了约5%。面对不受看好的特朗普，被冠以“政治家”（statesman）身份重出江湖的老马相形见绌。

问题是，为什么越多人开始嫌弃新政府？

纵观许多因素，笔者认为答案是失去“诚信”两个字。希盟的胜出是基于国阵的绝对腐败。因此，人民想要看到的是一个干净、开放、透明和有能力的政府。因此，当希盟为了巩固实力而收取巫统党员的时候，这违背了民主精神，也失去了人民对它的信任。人民当初就是因为唾弃国阵而选了希盟来当政府。但如今这些人们眼中的“政治垃圾”，却犹如捡破烂一样被希盟回收。

林吉祥很狡慧的以新政府需要更多马来人支持，试图合理化巫统成员的加入。先不批判这是否正确，但笔者想告诫政府，若想要稳定政权，希盟最需要的不是更多的政治操弄，而是要确保新政府诚信的招牌，不要被接踵而来的自打嘴巴行为彻底打破。借用孔子的话，民无信不立。意即一个国家如果不能得到老百姓的信任就会垮掉。故事是这样的：有一天，孔子的得意门生子贡，跑来问孔子该怎样治理国家？孔子言简意骇的说道：“足食，足兵，民信之矣”。意思就是说，使人民丰衣足食，使个人安全与财产受到保障，老百姓就会信任执政者。

博学深思的子贡没有就此停下。他继续问道，如果被迫要除去以上的治国要素，哪样可以先舍去呢？孔子认为先可除兵，后再除食；但千万不可失去的，是人民的信任。由此可见，诚信乃是立国安邦之道。政治手法虽然可以灵活多变，若一旦失去了诚信和背弃原则，便会失去人民的支持。这也许解释了敦马节节败退的支持率。

同样参照孔子的治国理念，政府建立信任以后，便要整顿国家经济。正如孔子所道，如果百姓都丰衣足食、生活多姿多彩，有谁还会想反政府呢？新加坡执政党在某个程度上，就是靠骄人的经济来傲视对手的。因此，新加坡公民只要务实的想到经济发展前景，都会毫不犹疑地投给人民行动党。

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再看看法国的例子，偏高的失业率和沉重的税务，正是催生“黄背心”运动的主要原因。然而到目前为此，我们却还没有看到新政府推出发展经济的大蓝图。有留意新闻的读者就知道，目前世界的经济摇摇欲坠。因此，人民要的不是更多口水战，而是一个有能力应对经济危机的政府。一项扎实的经济规划和大蓝图，很大程度上可以赋予人民希望、团结百姓，并使我们逃脱种族课题的圈套。

最后，孔子也提到“足兵”。这不代表我们需要扩充军队，而是政府要做到保障人民的人身安全、降低犯罪率，使家家户户可以安居乐业。新政府若是能够做到以上几点，便能兴邦立国。

明日就是圣诞节，笔者当然也不忘祝愿各位读者圣诞快乐！圣诞的真意在于爱与接纳。但愿我国各族人民能够彼此包容和接纳，大家携手同心建立新的马来西亚。