元首杯．加时险胜金群利．猛龙入选赛夺冠 本届元首杯的入选赛在星期日（23日）迎来决赛和季军战，猛龙与金群利在前四节战成65比65，双方迎来加时，猛龙最终以4分险胜。至于季军站，由暴走骑士以68比46战胜纳闽。

颜德乐（17号）在加时结束前拿下关键4分，助猛龙拉开比分锁定胜局。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）颜德华在加时赛结束前连得4分，助西港马来西亚猛龙一举拉开比分，最终在第60届元首杯篮球赛的入选赛决赛以73比69战胜金群利篮球俱乐部，成功夺得冠军。

广告

猛龙4分险胜金群利

本届元首杯的入选赛在星期日（23日）迎来决赛和季军战，猛龙与金群利在前四节战成65比65，双方迎来加时，猛龙最终以4分险胜。至于季军站，由暴走骑士以68比46战胜纳闽。

晋级决赛的两队成功获得决赛圈资格，而夺冠的猛龙将在26日至30日的决赛圈被分到有放眼实现3连霸的森美兰、大马篮总挑选队及武装的A组，亚军金群利则会与去年殿军警察、霹雳以及彭亨同在B组。

双方战至第三节过半时，金群利以48比47的微差领先，而猛龙接下来出现一些失误和手感不佳，金群利趁势打出一波6比1拉开比分，而猛龙的陈振华在此节结束前命中三分，助队缩短差距。

颜德乐攻下关键4分

末节，双方你来我往、交替得分，比赛拖入加时。而在加时赛，金群利一度以69比67领先，但猛龙队长陈伟隆接下来上篮得手、之后颜德乐命中二分，然后他在一次进攻中博得对手犯规，并稳稳两罚两中，助队锁定胜局。

广告

猛龙共有四人得分过双，王奕栋和陈伟隆拿下16分、颜德乐12分和曾维尔11分。金群利则有三人得分过双，叶良权、黄显富和陈志伟皆拿下10分。

骑士季军战奏凯

而在季军战，骑士在前三节就建立起两位数的领先优势，早早结束了比赛。两队命中率皆不佳，骑士30%、纳闽23%，当中骑士三分球32投8中，而李国豪一人就命中4球。

纳闽今日狂刷失误数，全场比对手多了12次（11比23）失误，让对手从中拿下了24分。

广告

不管怎样，首次参赛但却成功闯入入选赛半决赛，纳闽的表现值得赞赏，也让人期待他们未来会培养出更多实力不俗的球员。

骑士在次节凭藉王牌刁振杰独砍8分、加上何耀隆命中三分，打出一波16比8，在上半场以33比24领先。在第三节，骑士延续砍分的节奏，他们在此节轰进4记三分球，当中三记由李国豪命中、另一记是刁振杰，霸气打出一波17比9，将领先优势扩大至17分，一举锁定胜局。

骑士有三人得分过双，刁振杰18分5篮板4助攻，而李国豪三分球6投4中砍下13分，陈吴家洋11分。

纳闽则仅有一人得分过双，李世豪拿下12分，而洪仁伟则获得10篮板。

元首杯全国篮球锦标赛

男子组入选赛

（赛馆：大马篮总室内体育馆）



23日成绩

3/4名战暴走骑士 胜 纳闽──68比46

决赛

西港马来西亚猛龙 胜 金群利俱乐部──73比69（加时）



22日成绩

半决赛

金群利俱乐部 胜 暴走骑士──80比73

西港马来西亚猛龙 胜 纳闽──71比47