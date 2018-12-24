星观点．分配剩食惠及弱势家庭 一些人争先恐后抢了一大堆后，只吃几口便将食物丢弃一边，却没去想过自己其实已经浪费了可能是一个家庭一天的食物。

政府正式推介全国食物银行计划，系统化把剩食转送给有需要者，并将成立马来西亚食物银行基金会及制定法令，以更有效地执行计划及管理剩食问题。

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这项由国内贸易及消费事务部负责的全国食物银行计划，由财长林冠英代表首相敦马哈迪主持仪式，说明政府管理剩食的决心。根据联合国粮食及农业组织数据，全球每年粮食产量的三分之一，相等于13亿公吨或4.4兆令吉的食物白白被浪费，而大马日均制造1万5000公吨剩食，当中的3000公吨剩食仍可安全食用，若分配给有需要者，可让200万人受惠。

换句话说通过有效的拯救和管理剩食计划，将可为国内约7%的人口送上一天免费的食物，特别是让B40低收入群体受惠。

虽然国内浪费食物的情况不至于随处可见，但许多人都曾经在高官开放门户、大型活动和提供自助餐的场合亲眼看过随处剩食的镜头，也见过一些人争先恐后抢了一大堆后，只吃几口便将食物丢弃一边，却没去想过自己其实已经浪费了可能是一个家庭一天的食物。

政府推行拯救食物计划，除可教育民众不让美食变剩食，也可将剩食变成有需要者的美食，一举两得。

拯救剩食行动在国外如法国、美国和澳洲等行之有年，澳洲更有一家称为OZHARVEST MARKET的“拯救食物超市”，它“售卖”的所有食品都没有标价，任何人都可以前来选取食物并拿走，你可以随心选择支付多少钱，甚至不必付钱也没有问题，超市内“出售”的食物全部来自澳洲各大型超市、航空公司和其他大型食品公司的捐赠，而且确定仍可食用。它强调的是，请只取自己需要并适量的食品，才能让每个人都能享受到这些食物。

林冠英透露槟州政府在2017年5月已率先开始推行“珍珠食物银行计划”，至今年11月已拯救了234公吨的生产食品及87公吨面包及糕点类，共321公吨。以每公斤食物价值为5令吉计算，总共拯救了160万5000令吉的食物，让3万1429户家庭受惠。

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基于“珍珠食物银行”的成功，政府因此选择在槟城推介全国食物银行计划，明年起再逐步扩大至其他州属。

对政府欲成立马来西亚食物银行基金会及制定法令，以便更有效执行计划及管理剩食问题，有待向其他国家取经后，再依大马国情采取适当的措施施行，尤其涉及食安的问题，需要明确的法律条文作基础，给予施赠者和受惠者适当的保障。