全球股市疲软‧马股开盘走低 全球股市疲软，影响大马股市今日（12月24日）早上的走势，富时综合指数开盘走低。

（吉隆坡24日讯）全球股市疲软，影响大马股市今日（12月24日）早上的走势，富时综合指数开盘走低。

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马股今早开盘下跌0.29点，报1669.99点，5分钟后，富时综合指数的跌幅扩大至6.8点，挂1663.48点。

富时全股项指数下跌38.98点，挂11332.13点；富时创业板指数报4253.52点，跌5.09点。

上升股116只，下跌股67只，平盘股101只；成交量达6469万股，总值2264万令吉。

场内的蓝筹股马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）下跌5仙，挂9令吉24仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌12仙，挂24令吉56仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）下挫24仙，八婆13令吉24仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）涨4仙，挂9令吉24仙。

热门股沙布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）和德利航运（HUBLINE,7013,主板交通物流组）皆没有起落，分布报15.5仙和10仙。

阿玛达（ARMADA,5210,主板能源组）和荣腾科技皆下跌半仙，分别挂15.5仙和10仙。

MyEG服务（MYEG,0138,主板科技组）涨升1.5仙，挂84仙。