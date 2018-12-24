圆桌．一名中学生的观点 希盟执政以来，教育仍然是全民关注的课题，加上教育部长马智礼是希盟内阁中最具争议性的部长，各种教育相关课题一旦被提出，就会沸沸扬扬，即使当中一些是好的政策，往往都在争议中被模糊了焦点。

希盟执政以来，教育仍然是全民关注的课题，加上教育部长马智礼是希盟内阁中最具争议性的部长，各种教育相关课题一旦被提出，就会沸沸扬扬，即使当中一些是好的政策，往往都在争议中被模糊了焦点。

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教育政策的最直接影响者除了教师就是学生了，但是很多时候我们比较难在主流媒体平台上听到学生的声音，了解他们对某项政策的看法。

除非他们主动投稿报章，表达他们的心声，否则就无法被大众所听见。

机缘巧合下，我所主持的言路版收到来自一位中学生的投稿，从他的文稿，可以发现他是相当有想法的中学生。我遂决定约他出来交流，尝试通过他了解现在的中学生对国家目前的局势，特别是教育课题，会有哪些看法。本期的《圆桌》主角是颜魏一同学，明年他将升上中五，准备面对大马教育文凭考试。

我抛给魏一的第一个问题是，政府有意降低投票年龄至18岁，他的看法如何？他说，降低投票年龄是一件好事，毕竟到了18岁这个年龄层，可以为自己的行为负责任，也足够成熟在许多事情上做决定。

“然而，我这个年龄层的大马人基本上对政治是冷感，现在的中学生大部份也没有阅报的习惯，我和一群同学有阅报，比较常讨论时事，其他大部份学生还是比较专注课业。”

魏一说学校应该鼓励学生多关注时事，毕竟很多资讯和知识是从课本上学不到的。学生通过关心时事参与社会，就会对国家多一份归宿感。

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提到现在学校的课程纲要，魏一说科目如道德和体健等，不应该是考试科目，而是属于实践的科目。他说，道德价值观和身体机能不能纸上谈兵，应该是老师们带着学生去实践，才能发挥效用，不去实践，学生就不会成为有道德的人，身体需要锻练，才会强健，只是在课本上照本宣科，考试时就背多分，根本就没有意义。

课程纲要中经常受到非议的科目是历史，我问魏一现在的中学历史课本的内容是如何的，他说中学历史课的内容并不均衡，偏向伊斯兰，早期马来王朝受到印度文化的影响常被忽略。

历史是重要的科目，但是当权者不能把历史课当作形塑人民价值观的工具，历史绝对不是背诵历史事件发生的时间与地点，而是去研究每一个历史事件背后的成因与影响，培养学生站在不同立场、不同角度来分析事情的能力。魏一关心时事和政治，所以他能够看破学校历史课的不足，实属难得。

我和魏一随之谈到考试制度。先说考试的用意，是测试学生对一门科目的掌握程度，让学生了解学习目标，以及个人的学习进展情况，了解个人在学习上的强项和弱项，找出个人的学习需要和改善学习的方法。而老师们可以通过考试诊断学生在学习上的强项和弱项，向学生提供有效益的回馈和具体建议，让他们知道如何改善学习。

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魏一说，现在的学校考试是越来越难，还加入了高层次思维（KBAT），有种势要考倒学生的感觉。考试的原意和目的似乎被扭曲。他希望考试制度可以加以修正和改革。难得的是，魏一本身已经调适，不再一味背书，尝试从学习和考试中了解自己的学习进度和目标。

最近国内关注的其中一项教育课题是废除考试，我问曾经历过初中三评估（PT3）制度的魏一，如何评估这项评估制。

他说，PT3对于初中生这个年龄层，还是过于造成压力。PT3的落实是为了减轻压力，结果适得其反。他以PT3注重的KBAT为例，如果学生平时有阅读和阅报的习惯，就能够在一些特定题目掌握得好；同时这需要老师的教学方式来配合，以激发学生的学习兴趣。另外，他也认为父母的角色也很重要，一定要拨出时间督促和关心孩子的学习进度。

我和魏一在一家吵杂的商场内的咖啡厅聊了许久，坐在我前面的这位中学生，可以针对时下的时事课题和政治局势侃侃而谈，分析能力不错，说明了有阅报和阅读的学生的确不一样。魏一对本身志向亦十分了解，清楚知道自己往后的路向和目标。我们社会要鼓励更多像魏一这样的中学生，他们是国家未来的主人翁，政府、学校、社会和父母需要更珍惜像他这类型的学生，国家才会进步。