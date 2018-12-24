张晋玮．从马新差距看新马来西亚 从先天条件看，大马的资源更丰富，人口更多，地理位置更优越；但今天的新加坡，无论是财富、医疗，还是教育，都远远超越了大马，这一点让许多大马人感到费解。

自脱离大马后，新加坡步上了高速的发展，最后晋身发达国家行列。大马却不幸掉入中等收入陷阱，停留在发展中国家的阶段，多年来落后于新加坡。

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从先天条件看，大马的资源更丰富，人口更多，地理位置更优越；但今天的新加坡，无论是财富、医疗，还是教育，都远远超越了大马，这一点让许多大马人感到费解。

看一看网上的言论，新加坡人认为，该国人才比大马多，这是新加坡成功的关键。这说法有它的逻辑，既然国土不出黄金，国家只能靠人才。但想深一层，若以人才数量为准，大马人口是新加坡的6倍，人口多自然人才也多，大马人才又怎么可能少于新加坡？

事实上，大马人才确实也不少，他们的成就遍布各领域，而且得到全世界的认可。即使新加坡企业，也引入不少大马专才。从这角度看，大马不缺人才，这更不是造成两国实力悬殊的主因。

大马人对马新实力差距有另一种说法，新加坡在离开大马之前已经是一个富裕的区域，它的经济地位不下于吉隆坡。它带着多年来的发展和累积的财富一同离开，成就必然比大马高。这说法也有它的道理，如果美国的纽约市成为一个独立国家，它的金融地位超越美国也不足为奇。

但事隔超过50年，大马人徘徊在中等收入水平，新加坡的人均GDP（按购买力计算）收入不仅超越大马，还超越了大部份的发达国家（仅在卢森堡和卡塔尔之后），它的人均寿命也在全球名列前茅，能媲美日本。马新如此大的实力差距，岂是只靠后者独立前的发展与财富？

还有另一个解读马新势力差距的方法，那就是从实际数据出发。企业是国家经济的命脉，据经济合作与发展组织（OECD）的数据，大马劳动生产率偏低，创业率远落后于新加坡。在世界经济论坛（World Economic Forum）的经济竞争力排行榜上，新加坡排名全球第二，大马排在第二十三。对企业家而言，新加坡比大马更有吸引力。

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在人才的课题上，大马多年来面临人才外流的问题。据世界银行数据，在外生活的大马人遍布全球，但大多数还是集中在新加坡，在2000年，移民新加坡者已占了移民总额的46%。观察一下马新长堤的交通状况，每天有30万人来回两岸，当中有很多是在新加坡打工的大马人。他们每天不惜舟车劳顿，也要到新国打工，新加坡的魅力不容忽视。

新加坡成功，不是因为先天条件，也不是因为新加坡人比大马人能干，而是它能吸引人才，鼓励世界各地的企业到新国发展。因此，它成为了全球瞩目的金融中心，在经济路上把大马远远抛在后头。

新加坡的故事，值得新马来西亚借鉴。从短期而言，打贪、搞好经济，以及减轻人民的生活负担，这些都是新政府的首要任务。但从长期而言，吸引人才和企业到大马发展才是成功的关键。要达到此目标，打造一个公平的马来西亚是唯一的选择。只有唯才是用，才能留住人才，唯有公平的政策，方能吸引企业在本土发展。

实行公平的政策不仅是新加坡成功的原因，也是发达国家的成功秘诀。在澳洲，除了投票权以外，永久居民和澳洲人享有相同的权利，此政策吸引了大量的人才移居澳洲。美国对企业一视同仁，确保每个企业都能公平竞争，这是世界各地企业到美国投资的原因。

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新马来西亚的成功关键，在于新政府能否打造一个不分种族、宗教，给予国民与企业公平机会的平台。在这方面，民族主义和宗教主义是绊脚石，两者正在破坏整个国家的竞争力，它们将拖慢国家发展。若能摆脱两者，大马要成为另一个新加坡，并非不可能的事。