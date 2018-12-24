拉温登．国民团结是新大马的基石 大马是一个微妙的国家；如此微妙，任何人可以让她哭泣，不是因为开心，而是因为我们的政治领袖偶尔为了展现他们的存在而采取戏剧性的伎俩。

大马是一个微妙的国家；如此微妙，任何人可以让她哭泣，不是因为开心，而是因为我们的政治领袖偶尔为了展现他们的存在而采取戏剧性的伎俩。在社交媒体上看视频，许多受访者的懵懂和天真更是让人费解。许多人在对《消除一切形式种族歧视国际公约》（ICERD）完全不知情之下参与集会。

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大马可以承担类似集会吗？

有多少投资者会考虑投资我国，尤其当我国的政治家那么容易受到影响，即使是在扳倒60年的执政党后，他们还要违背本身的立场。显然，新大马的意识形态仍未赶上反对党的大多数领袖，尽管80%的大马人都了解这个概念，并在2018年选举中勇敢做出表决。

我们常在学校、座谈会和国会内辩论国民团结的课题。我认为必须做出改变，并将重点放在眼前的问题上。我们不能再忽视或淡化国民团结。各族群之间的团结是我们稳定和力量的基石。

我们必须确保有一致和持续的方案和政策以实现国民团结。成立一个部门甚至是出于错误的原因举办一场集会是毫无意义的。事实上，我们必须组织一个国民团结的全国集会，并举办一系列的活动如马拉松或游行；设立促进国民团结的广告牌；在电台和电视清谈节目播出宣传片；并让网军监督任何企图通过网络挑衅或搞破坏的人，以确保没有人违反国家原则和国民团结。

我们必须从学校开始，就国民团结制定严肃结构和改变政策。直到今天，学者仍然就我们的历史问题进行辩论。例如，拜里米苏拉发现马六甲——如果他是兴都教王子，这有什么问题吗？汉都亚和汉惹拔捍卫和保护马六甲苏丹王朝以免受外界侵犯——为什么他们的出生地要受到质疑？历史是指已经发生且无法改变的事件。接受、学习并记住事实，然后继续建立更美好的未来。在任何历史事件上，我们都强烈受到宗教或种族的约束。

事情不应该是这样的。我们的学校课程中必须有一个爱国主义的单元，以同样的篇幅介绍每一个种族、宗教和其生活方式。我们都是大马人。我们有责任战略性地让所有族群团结在一起，同时不失其身份、文化、语言、宗教或信仰。

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我们必须打破刻板印象，例如印度人是酒鬼、马来人是懒惰的、华人是吝啬的，并齐心协力将每个大马人团结在一起。请摒弃那些说我们不能在其他种族经营的商店吃饭的偏执。回到过去，我们的独立之父东姑阿都拉曼就是在丹绒马林的一间中餐厅讨论独立大计的。我们必须真诚地教育我们的孩子，我们是大马人，除了我们的语言（我们可以学习更多语言），我们没有什么不同；我们的膜拜场所（我们欢迎所有人前来参观）；或者我们吃的食物（只要其符合我们的生活方式，欢迎大家一同品尝）。我们必须灌输对所有种族的爱的重要性，不论其经济或社会地位如何。

所有宗教布道和祈祷必须以国民团结为主要议程。无论我们的政治或宗教信仰如何，我们都应该团结一致。如果我们团结一致，没有任何政治领袖能够以任何言论来影响我们。我们需要年轻和充满活力的新生代领袖，以在真正意义上宣传和实现团结。

在基层，中庸对实现国民团结是越来越重要。从某种意义上来说，中庸是一种有意识的努力，以在我们日常生活秉持的传统、信仰和实践中保持善意。虽然大马是个多元种族、宗教和文化的国家，但宗教在我们的日常生活中占据主导地位，且是造成种族紧张的关键。大多数的种族冲突都是以宗教冲突的形式出现，主要是在穆斯林和非穆斯林之间。因此，宽容和理解在弥合我们的宗教分歧和国民团结方面扮演着重要角色。中庸可以通过各宗教之间有组织的活动，如论坛、对话、研讨会甚至是走入人群来实现。我们应该鼓励年轻人大胆参与宗教之间的活动，让他们有机会与宗教领袖交流，而不是躲在敏感和禁忌的背后。

大马有巨大的潜力成为亚洲先进国家之一。我们现在正伺机待发，准备成为下一个亚洲之虎。只要所有大马人团结一致，我们才能实现这一目标。我们不要忘记，大马的优势在于她的多元化。她内在的美丽就是随处可见的多元化。大马是一个独特的国家，不同种族的人都能够和睦相处。尽管我们面临各种挑战，并且历经过集会、屠杀和其他不幸和不愉快的事件，我们很幸运还能够团结在一起。

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国民团结不是一个课程。

它必须是我们向前迈进的指标。

当国内发生骚乱时，没有任何国家可以取得成功。我们必须团结起来；团结是我们未来成功的基石。由于受到过度热心的私人界或某方面的政治操纵，我们失去了一位真正的大马人。我们永远不能因为任何人的错误而失去任何人。