杨丽琴．巫统的溏心风暴 港剧《溏心风暴》有句金句为：“谁是人谁是鬼，我看得清清楚楚。”但在巫统兵变事件中，谁是人谁是鬼，谁又说得清？

当阿末扎希当选巫统新主席时，有人（大部份来自华社）窃喜，理由是：扎希够“烂”，肯定把巫统带沉船。

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果然，不到半年，原是烂船也有三分钉的巫统，却有不少党员弃船而逃，使得扎希不得不中途“下船”。

如果时光倒流，当选巫统主席的不是扎希，而是东姑拉沙里或凯里，巫统的结局会不同吗？这很难说，但情势应该不会比今天更坏。

首先，姑里无官职在身，身家清白，也与一马公司扯不上关系。

他不会如扎希般，当选后数度被反贪会调查，面对46项控状，包括失信、收赂和洗黑钱罪名。

扎希官司缠身，不仅让巫统形象再度跌到谷底，也让人觉得，他是泥菩萨过江，自身难保，如何能带领巫统走出低潮？

虽然有人认为姑里的论调稍嫌过时，但在形象上，他至少比扎希讨好，也不会向其宿敌马哈迪投诚。

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而且，他也有开明的一面，例如他曾表示可以接受ICERD。

至于凯里，身为阿都拉女婿，让他更不可能靠向敦马。

阿都拉形象温和，但骨头倒有几分硬。自与敦马交恶后，他退位归隐当“农夫”，至今未向敦马低头或“认错”。

这使到凯里的身份有点尴尬。

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他或许不是敦马口中的“向纳吉展示强烈支持的领袖”，但他也不会是受到敦马认可的人。因此，他应该不会如阿末扎希般，在党选后立刻向敦马伸出橄榄枝，最终却不得要领。

实际上，阿末扎希一直徘徊在希盟（更准确的话是指土团党）和伊党之间。在敦马那儿遭拒后（因为他正是敦马所言的曾向纳吉展示强大支持，以及涉及贪污丑闻者），扎希与伊党联办了一场轰轰烈烈的反ICERD集会，以为可在声势上扳回一局，偏偏就在集会后，巫统陷入党员出走潮。

这一切当然不可能在一朝一夕发生，也显示了正当扎希和纳吉醉心于与伊党缔结兄弟情，对党内潜在危机视若无睹之际，幕后黑手早已部署多时，并看准时机出手。

这幕后黑手会不会是传说中的希山慕丁，一个也曾是未来首相人选之人？希山向来城府极深，这点还真是让人看不透。

港剧《溏心风暴》有句金句为：“谁是人谁是鬼，我看得清清楚楚。”但在巫统兵变事件中，谁是人谁是鬼，谁又说得清？

敌人只是稍微威迫利诱，巫统就自我崩坏，现在也轮不到马华谈论要不要解散国阵了。国阵成员党如今各自为政，早已名存实亡。

这点或者让亲者痛仇者快，但绝对不利大马民主进程。

这是因为希盟之所以吸收巫统议员，当然不是因为看中巫统“人才济济”。希盟觊觎的只是巫统所持有的43个议席，足以帮助他们巩固政权。

要不然，为何没人向马华和民政党员招手？莫非这两党一个人才都没有？原因当然是因为马华仅有的一个席位无法影响大局。否则，敦马可能会谕令火箭去向马华招人，而不是如现在般，让火箭老大时不时追着马华来打压。

如今，希盟如愿掌握三分二议席。未来他们将如何“善用”这得之不易的政权？

而对多年来一直想否决国阵三分二议席优势的选民来说，当前局势实非他们所愿。

毕竟，很多选民之前都觉得，只要希盟做不好，下一届大选就把他们换掉。如今反对党处于绝对弱势，下一届大选，选民还有什么好的选择能把做不好的政府换掉？