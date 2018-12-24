廖德来．社交网络霸凌 部落格和网站为了赚取高点击率，以不确实的内容来误导群众，进而造成恐慌，这是不道德的社交行为。

上周末，手机无故收到许多信息，指联昌银行多了reCaptcha图片验证措施，让人疑惑是否登入了假网站，接着有人分享自己的联昌银行转账卡遭人盗取款项，加上部落格煽风点火的标题内容，让人信以为真，也引起了银行的注意并发出文告澄清，但这已造成了银行信誉的伤害，也让有些用户对银行系统安全有顾虑而转用其他银行。

广告

日前访问网络安全及渗透测试服务专家冯宗福，他的这番话值得借鉴，即部落格和网站为了赚取高点击率，以不确实的内容来误导群众，进而造成恐慌，这是不道德的社交行为。

讲起近来的社交事件，我想谈谈Edi和CarynYean的网络霸凌。Edi以粗言秽语来对待啤酒女推销员的46秒短片，引起各族制图调侃与声援，失去工作的他原本获得林立迎的相助，最后却受人误导而不了了之；Caryn Yean在祖莱达清淡节目直播写了不当的留言，引起各界讨伐，遭人网络人肉搜索；冒用其照片设立粉丝页胡言乱语，引起网友不理智地辱骂她；再集体到本田公司留言炒掉她，甚至扬言杯葛等等，可见网络霸凌的恐怖。

另一方面，Caryn Yean相信也成为人们情绪的宣泄口，尤其是阿迪在兴都庙纷争中遭暴徒袭击致死后，许多人愤愤不平，而她的这番言论就无奈地成了发泄处。

若我是Caryn Yean，面对上述的事件发生，我要如何面对我的亲友、事业及未来？我是否极度焦虑，害怕不敢外出，甚至有轻生念头？阿迪之死，会否造成另一个不幸，而这个不幸，你我他是否有共业？

从这起事件，可见国内宗教与族群和谐的极度脆弱，即使各组织人士致力于各宗教与族群的交流与互动，但往往交流得很美好，行动却是骨感；而每每华裔遭人辱骂回唐山、“你是外来者，无权干涉伊斯兰”的言论时，我们往往采取以退为进，殊不知他们更得寸进尺，致使我们退无可退，毫无立场。

这是国内少数民族的现况，也因此练就我们容忍退让的高境界，成为许多公司招聘的对象，但我们只能如此吗？未必，至少通过这篇文章，期望能引起更多省思，并学习把每个事件的发生，作为教育机会和理性探讨，以此缩小隔阂。