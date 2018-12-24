女星自揭遭养父性侵9年！向妈妈求救反被骂“你勾引他” 台湾女星妞妞（许寀菁）是前女团Super7的队长，该团在5年解散后，团体5年前解散后，她经历演戏、主持与变身网红，近来更单飞推出台语新歌。拥有亮丽外表的她，过去曾经历过许多伤痛，甚至在16岁那年遭养父性侵长达9年！

（台湾．台北24日讯）台湾女星妞妞（许寀菁）是前女团Super7的队长，该团在5年解散后，团体5年前解散后，她经历演戏、主持与变身网红，近来更单飞推出台语新歌。拥有亮丽外表的她，过去曾经历过许多伤痛，甚至在16岁那年遭养父性侵长达9年！

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据台湾《联合报》报道，妞妞看似坚强又独立，但是内心最深处的痛点，其实是最亲却也最伤她的妈妈。据了解，妞妞的妈妈是小三，因此从小就被嘲笑是私生女，母亲和她生父分开后再婚，没想到对象竟是个毒虫，甚至还会一边吸毒、一边播放A片，要她将衣服脱光，当时只有国小三年级的她不敢不从。

后来，妞妞妈妈再换了伴侣，起初这名“养父”对母女俩很好，没想到在她16岁时的某一晚，养父喝醉后瞬间变成兽父性侵她，而且还长达9年时间，直到她25岁离家后，才结束这场噩梦。她表示曾经向妈妈求救，指控养父性侵，没想到却换得妈妈的一句“一定是你勾引他的”。

为了家庭和谐她隐忍多年，12岁起就跟着妈妈在舞厅打工赚钱给养父花用，因太过操劳，累到卵巢扭转发黑，昏倒进医院动手术，养父竟瞒着她签下摘除卵巢同意书，养父却在她不知情的状况下，签下手术同意书，把卵巢切掉，直到2年后自己才知道，这件事让她至今难以释怀。

她质问当时为何未被告知，养父竟回说，“你要是知道还有心情工作吗？”

不过母亲几年前因肝癌病逝，直到最后一刻母女俩都没有说开，不过妞妞坦言不恨她，并落泪表示，“毕竟她是我妈。”