亚洲休闲运动产业论坛‧大马5杰青获奖 2018年亚洲休闲户外运动产业高峰论坛暨山地户外拓展挑战赛，日前在中国浙江省杭州萧山区及桐庐县瑶琳镇分别进行并圆满落幕，来自马来西亚的杨发成、马增康及黄振豪获得影响体旅行业发展十大杰出人物奖，陈伟伦及张遥雄则获得推动体旅行业发展贡献人物奖，为国争光。

在论坛上获奖者合照，左五是马增康照，左七为杨发成，右五起是陈伟伦、张遥雄及黄振豪。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平23日讯）2018年亚洲休闲户外运动产业高峰论坛暨山地户外拓展挑战赛，日前在中国浙江省杭州萧山区及桐庐县瑶琳镇分别进行并圆满落幕，来自马来西亚的杨发成、马增康及黄振豪获得影响体旅行业发展十大杰出人物奖，陈伟伦及张遥雄则获得推动体旅行业发展贡献人物奖，为国争光。

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共有来自马来西亚、新加坡、台湾、香港等国家和地区的150名拓展行业者出席论坛，及派出16支代表共112名运动员参加挑战赛。

发布首个行业规范与宣言

论坛嘉宾共邀得15位专长人士以“跨界融合，领创未来”为主题，分享体、旅、教、康、闲元素碰撞激情，谋策户外运动远景，探讨山地拓展运动模式，商议行业规范标准，结合瑶琳镇创建省级山地拓展运动小镇实践，就如何推动山地拓展行业规范、有序、健康发展达成共识并发布首个行业规范──《休闲拓展基地（营地）设施和服务规范标准》，以及首个山地拓展运动小镇宣言──《瑶琳宣言》。

黄振豪以《一带一路推动亚洲体育旅游及户外产业的融合发展》，以及张遥雄《论亚洲休闲拓展与旅游的融合发展机会》为题分别展开论议，获得与会者的共鸣，并一同见证“亚洲休闲户外运动人才孵化战略合作签约”仪式。

挑战赛设有先锋工程、野外攀岩、高空悬挂、团体浮桥等9个专业比赛项目，同时还颁发亚洲拓展行业7大奖项，包括行业优秀品质服务商奖、产品最具创新能力年度十佳机构、体旅产业最具潜力机构、亚洲特色营地奖4项企业奖以及影响体旅行业发展十大杰出人物奖、推动体旅行业发展贡献人物奖和感动行业优秀杰出代表人物三项个人奖。

活动由亚洲休闲体育旅游行业协会、马来西亚青年运动总会、浙江省体育局、浙江省民政厅指导，由浙江省休闲拓展行业协会、桐庐县人民政府主办，桐庐县文广新局（体育局）、桐庐县旅游委员会、瑶琳镇人民政府承办，由杭州霍曼旅游开发有限公司等八家企业共同协办。