李文材：按部就班．“承认统考势在必行” 卫生部副部长李文材说，政府承认华文独中统考势在必行，同时政府也会关注华校师资和拨款不公问题，惟这些问题须按部就班解决。

李文材（前排左五）推介霹董联会的纪念特刊时签名。左一起是潘照南、胡森源、江绣桃、张华；右一起是许宗祺、蔡文玉、廖志明、李官仁及李添霖。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保23日讯）卫生部副部长李文材说，政府承认华文独中统考势在必行，同时政府也会关注华校师资和拨款不公问题，惟这些问题须按部就班解决。

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关注师资和拨款不公

他今日在怡保为霹雳董联会“华教风雨同路66年”会庆午宴开幕时，如此回应董总副主席李添霖及与霹雳董联会主席拿督李官仁较早的谈话。

李文材说，希盟政府落实拨款给独中和华小，代表政府已承认华小和独中是我国教育重要的环节，而华教不只属于华社，而是全体大马人。

他也以中国改革开放运动达到的成果和清朝乾隆盛世为例，指国家的改革非一步登天。

他说，希盟政府从前朝国阵政府承接了贪污腐败与种族主义政权，从最近举行的反ICERD集会获得大部份马来人的支持，显示有必要加强种族之间的谅解。

他表示，前朝政府的遗孽，以致希盟在推行政策时步步为营。

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不管怎样，他欢迎华团组织，若发现政府做得不对，要给予批评和指教，如此政府才能做得更好。

扩大禁烟区下月落实

他在汇报卫生部将推行的政策时表示，扩大禁烟区的措施是势在必行，铁定会在明年1月1日落实。

出席的鸣锣嘉宾包括霹雳中华大会堂会长拿督蔡文玉、拿督刘殷铨、霹中总署里总会长拿督廖志明、拿督丁胜耀、李文材、董总副主席李添霖、董总顾问胡万铎、拿汀陈帼英代表陈慧娟、行动党金宝区国会议员苏建祥代表江绣桃、霹雳董联会前主席拿督张华、现任副主席胡森源、理事许宗祺、潘照南等。

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李添霖：盼公平对待各源流教育

董总主席陈大锦代表李添霖较早致词时说，最近华文教育虽迎来一些突破，然而董总始终希望政府一视同仁对待各源流教育。

“联邦政府最近首次在年度预算中拨款给华文独中，此外也拨款给3所民办大专，不管拨款多寡，董总这么多年的奋斗，无非是希望政府公平看待各源流教育，让华文独中与其他政府学校一样，获得制度化拨款。”

他说，我国是个多元族群、语文、文化和宗教的国家，也拥有各种语文源流的学校，这些多元社会特质都是国家的资产与优势。

“各族人民、各级政府都应爱护这些国家资产，发展它们的优势，不应视之为负担。只要各族人民秉持共存共荣的积极思想，必能朝文明进步的发展挺进。”

他呼吁华教同道不畏艰难，携手并进，如此华教的未来道路才会更光明和宽广。