拖欠管理费‧申请分层地契会有问题吗？ 购屋者协会中文组主任陈钟灵说，当发展商准备办理公寓分层地契手续，其中一个条件是：业主没有拖欠公寓的管理与维修费。

韩先生来信说，本人现已入籍外国，是正式外国人。2007年我在大马买了一间银行拍卖公寓（当时我还是大马公民），那时发现该公寓的业主，欠下了大约3万令吉的管理与维修费。

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律师告诉我说买买合约上，我只须付从买房子的日期算起，而不必付之前所欠的管理与维修费，所以我没理会它。

2）我想回去申请分层地契，因为这栋公寓已有分层地契，打了电话去问发展商，而我发现拍卖银行这么多年，从没付过之前欠下的3万令吉。

请问：“这对我的分层地契申请有任何麻烦？如果发展商要我支付这笔钱，我应该怎样做？”

3）我已不是大马公民，我是否可以拥有这房产？

4）如果我要卖这房子的话，是不是一定要有分层地契才可卖？

答：购屋者协会中文组主任陈钟灵说，当发展商准备办理公寓分层地契手续，其中一个条件是：业主没有拖欠公寓的管理与维修费。

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当年是拍卖银行的律师，或是为韩先生处理买卖合约的律师告诉他，只须支付从购买房屋日期算起的管理与维修费，另外，是否有正式文件清楚说明，这一项也很重要。

假如没有一份文件表明，韩先生不需要承担之前业主拖欠的管理与维修费，只是口说很难拿来争取，许多时候，这是购屋者处于劣势的地方。

对发展商来说，他们会要业主清还管理与维修费，才进行分层地契办理手续。

在未有分层地契下，假如准备脱售，买卖合约可以派上用场，可是，当该公寓已可以进行分层地契转移，来到办理转名手续的环节，会一起办理，到时将会面对同样的问题。

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韩先生已不是大马公民，是以外国人持有大马房产，到时卖产业时，将以外国人的身份转售，需要向一些相关部门寻求批准，待拿到批准信后才脱售产业，以及办理所需的手续。