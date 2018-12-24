蔡恩雨获高度赞扬·仍因赛制离开《即刻电音》舞台 《即刻电音》22日晚间迎来第4期节目，让各组整合成新团进行团战，马来西亚歌手蔡恩雨与其制作人祖、得体克拉斯及棱镜组合组成“A.T.M即刻家族”，以《You Gotta Move It》舞台嗨爆全场，蔡恩雨更被多位主理人提名赞扬，但最后仍难逃赛制而被淘汰，让不少观众傻眼，蔡恩雨更因为团友们出声维护及不断道歉下泪洒舞台！

（图：视频截图）

（中国24日讯）《即刻电音》22日晚间迎来第4期节目，让各组整合成新团进行团战，马来西亚歌手蔡恩雨与其制作人祖、得体克拉斯及棱镜组合组成“A.T.M即刻家族”，以《You Gotta Move It》舞台嗨爆全场，蔡恩雨更被多位主理人提名赞扬，但最后仍难逃赛制而被淘汰，让不少观众傻眼，蔡恩雨更因为团友们出声维护及不断道歉下泪洒舞台！

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带领演出的大张伟率先赞赏“A.T.M即刻家族”两位女主唱，连特邀主理人阿伦华克（Alan Walker）和张艺兴都把票投给A.T.M即刻家族；尚雯婕更毫不掩饰自己对蔡恩雨的喜爱，“蔡恩雨的人声演唱一直是我的最爱，这个场上唱得最好的就是你了。”但由于觉得另一组“666”的整体风格和大张伟更无缝接轨些，尚雯婕1票投给666，参演主理人大张伟拥有2张投票权，他全数投给666，让666后来居上以3票进入安全区。

大张伟首先选择保护“得体克拉斯”，让棱镜组合和蔡恩雨与祖进入暂定区，而最后得以留下继续作战的是棱镜组合，蔡恩雨与祖在这赛制中离开，让现场一片哗然。蔡恩雨和祖事后受访时相当大方，祖更说道：“虽然这节目我们没有在一起（比下去），可是我们还是可以时常联络，（之后）甚至可以一起继续合作。目前官方在网上进行投票（https://goo.gl/osnUiH），是让蔡恩雨与祖有望返场演出的机会之一。