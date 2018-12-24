“巫统退党者是病毒”．卡立：土团迟早知痛 巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立形容退党的前党员是侵害巫统的病毒，无论他们身在何处，必定会带来病痛，他相信这些长久以来在巫统已溃烂的病毒，将会融合在土团党的一部份。

（柔佛．新山23日讯）巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立形容退党的前党员是侵害巫统的病毒，无论他们身在何处，必定会带来病痛，他相信这些长久以来在巫统已溃烂的病毒，将会融合在土团党的一部份。

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他今日发文告说，从现在开始的一年后，这些病毒将会扩散至所有土团党支部，他们具有极大的操纵能力及经验，擅于趁机搅和充满变数的政党，也就是首相敦马哈迪一手成立的土团党。

他相信在不久之后，这些前巫统党员将会使土团党成为“巫统2.0或3.0”，他们将会带入庇护政治及金钱政治的文化，藉机寻找为自己谋利的空间，他们的追随者及支持者肯定会被拉拢加入土团党，而土团党代表大会即将来临，且看届时他们会如何在当中散播影响力。

“一点一点地，土团党将会被取代，从团结变为分裂，土团党将会见证新阵营的诞生，包括原有党员及来自巫统的外来者。”

莫哈末卡立也批评退出巫统的党员，事实上已经在斗争中战败，且不值得其他人效仿，他希望留下来的党员不要为他们的离去而不安。

真正的斗争是扛起责任

“也许会有人认为，那些离开巫统者，无论是成为独立人士，或是加入其他政党，都是战士的表现。”

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但他认为，真正的斗争应是扛起责任，无论现实多么艰难及充满挑战，都应坚守原则及立场。

他也质疑，秉持长达60年的信念，是如何在6个月的时间内，败选后即改变，并认为现在是时候重新审视斗争的意义及政治决心。

莫哈末卡立也“感谢”土团党替巫统清理门户，希望对方能把这些加入土团党的前巫统党员看作是来自巫统的真诚礼物，并“祝福”对方与“捡回来的零碎物”合作愉快。

“相信我吧，前巫统党员离开巫统加入土团党，并不会使我们失眠；反之，他们会使你们彻夜难眠。”