业主反悔不卖店屋…… 不论是已支付1%或10%购买店屋资金，根据双方签署的买卖合约条文，或是同意交易文件的规则，假如卖方反悔不卖，他需要赔偿买方已支付的款项，另外，再加一倍的购屋赔款。

何先生来信指出，他面对业主反悔不卖店屋的问题。他说，我们已委任代表律师，业主也委任他本身的律师。

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另外，我们已支付1%的购店屋订金给业主的律师，支票已过账给业主的律师，还有我们的贷款已获批准，并已签署买卖合约。（假如贷款不获批、订金将被没收）不过，业主律师却说，业主因为内部原因，拒绝脱售该店屋，过后，听说业主通知经纪，以高过他们与业主协议好的价格脱售。

在这种情况下，假如我们坚持购买该店屋，可以采取哪些措施？

答：陈钟灵说，何先生在信中说，已支付1%的购屋订金给店屋卖主，同时，也提及已签署买卖合约，是否意味已支付购买店屋的10%款项给卖主。

卖方反悔需赔偿买方

不论是已支付1%或10%购买店屋资金，根据双方签署的买卖合约条文，或是同意交易文件的规则，假如卖方反悔不卖，他需要赔偿买方已支付的款项，另外，再加一倍的购屋赔款。

假设1%是1万令吉，卖主需要退还买主2万令吉，又或者说，10%是10万令吉，那么，卖主需要退给买主20万令吉。

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另外，假如买主已签署买卖合约，并支付律师费和印花税，反悔的那一方也需要一并赔偿，这是转手产业交易，卖方反悔需要遵守的规则。