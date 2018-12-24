联名买屋一方逝世‧如何处理遗产？ 关于这位读者父亲正面对的问题，林律师建议他找一位熟悉的律师协助处理，不过，假如有买主愿意购买该房屋时，必须让买主有心理准备，就是整个交易完成的时间会拖得比较久。

朱先生说，他父亲于10年前，与哥哥联名购买一间房屋，买卖合约是父亲与哥哥的名字，不过，只是父亲一个人供还房屋贷款。

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两年后，就是8年前，他的哥哥因病去世，产业留给他的2名小孩，这间房屋出租给其他人居住。

如今，父亲打算脱售这间房屋，可是，土地局那方面的手续比较麻烦，因为哥哥的2名小孩，年龄都还小，如今分别是14岁和12岁。

朱爸爸的计划是将这间房屋卖出的所得，用来购买一间比较大的房屋。

请问：“父亲应该从何进行，需要多少时间及多少费用？”

答：针对这位读者的问题，林若辉律师表示，遗产执行人如果已领取遗产执行书，经过法庭批准后，可开始进行脱售产业计划。

另外，拥有资产者生前是否有立遗嘱，这点也很重要，假如有立遗嘱，遗嘱执行人在向法庭申请庭令，获批准进行遗产买卖会比较容易。

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关于这位读者父亲正面对的问题，林律师建议他找一位熟悉的律师协助处理，不过，假如有买主愿意购买该房屋时，必须让买主有心理准备，就是整个交易完成的时间会拖得比较久。

如果愿意等问题就可以解决，也许卖主在房屋卖价的处理，要放宽松一些，这样对买主比较有吸引力。

另外，如果逝世者生前有立遗嘱，在向法庭申请庭令，至少需要6个月时间，如果没有的话，需要更长的时间，等待超过一年待批也是常有的事。