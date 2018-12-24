胡歌惊爆领证结婚？对象是23岁女星 昨晚有一名自称婚庆公司的职员爆料，胡歌找他们公司办喜事，而且结婚证已经领了，官宣也是早晚的事，网民见爆料内容相当好奇“这次怎么这么干脆”，也有人怒斥网络造谣“如果假的，你们赔胡歌媳妇儿吗”、“只相信老胡亲自官宣”。

胡歌23日晚在网络上爆出密婚喜讯，新娘子传出3个版本，其中一个是23岁的同门师妹章乐韵。（图：微博）

（中国．北京24日讯）近日娱乐圈被“杨幂离婚”的消息掀翻了天，然而在昨晚网上又传来“胡歌已经领证结婚”，这个消息立刻冲上微博热搜榜，掀起网民热议，因为“仙剑留守儿童”当中，就剩下彭于晏与胡歌还没有结婚，虽然其公司“唐人影视”两度澄清“绝无此事”，但因日前才发生杨幂工作人员前脚否认离婚，两天后就翻盘发表离婚声明的状况，让不少粉丝还是无法安心，希望胡歌能出面亲口澄清谣言。

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36岁的胡歌2005年因出道作《仙剑奇侠传》爆红，2015年再以《琅玡榜》人气爆涨，由于他搭档过的星友如霍建华、刘诗诗、唐嫣等人都陆续结婚，让近期没传出有女友的他，被网民不断催婚。昨晚有一名自称婚庆公司的职员爆料，胡歌找他们公司办喜事，而且结婚证已经领了，官宣也是早晚的事，网民见爆料内容相当好奇“这次怎么这么干脆”，也有人怒斥网络造谣“如果假的，你们赔胡歌媳妇儿吗”、“只相信老胡亲自官宣”。

而神秘的新娘子在网民疯传后竟然冒出了3个版本：一个是他同公司的23岁小师妹章乐韵、一个指他和前女友薛佳凝复合修正果，一个则是圈外的白富美，众说纷纭。

中国媒体半夜连忙求证胡歌的工作人员，对方表示“假的，假的离谱”。但中国媒体只问了章乐韵，并未就另2个版本追问，再加上杨幂才刚上演工作室说没离婚，两天后却大翻盘的尴尬状况，胡歌粉丝仍然期待他能亲口给个交代。

而他所属唐人影视大半夜仍然火速回应，在凌晨1时许更新微博表示：“胡歌结婚，绝无此事！”还发了张猫一脸无奈的照片，附注“本尊回应了”，要粉丝放心。