英超．热刺6比2大胜埃弗顿．孙兴民全场最佳 英超联赛昨日(23日)进行了第18轮的最后一场比赛，热刺在客场以6比2大胜埃弗顿，其中孙兴民和凯恩各进两球，热刺暂时坐稳了第三的位置，与第二名曼市的差距缩小到两分。

（图：法新社）

（英国．伦敦24日电）英超联赛昨日(23日)进行了第18轮的最后一场比赛，热刺在客场以6比2大胜埃弗顿，其中孙兴民和凯恩各进两球，热刺暂时坐稳了第三的位置，与第二名曼市的差距缩小到两分。

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18轮过后，利物浦以48分位居榜首，曼市以44分名列第二，热刺以42分位列第三，比第四名切尔西多5分。

前阿申纳前锋沃尔科特在第21分钟打破僵局，他在门前接队友横传轻松破门，为埃弗顿取得领先。仅过了5分钟，孙兴民就将比分扳平，他利用埃弗顿门将皮克福德和后卫祖马之间的配合失误，小角度将球射入空门。

第35分钟，孙兴民射门被皮克福德扑出，阿里在距球门10米外劲射得分，2比1。第42分钟，特里皮德主罚的任意球碰到门柱弹回，凯恩跟上将球打入空门，热刺上半场以3比1领先。

下半场开始仅3分钟，埃里克森20米外远射破门，4比1。第51分钟，西古德森带球晃过多名热刺球员的围堵后低射入网，比分变成4比2。

孙兴民很快接拉梅拉的直传，闲庭信步般将球从皮克福德身下打入球门，5比2。第74分钟，凯恩如法炮制，打入了热刺的第六个进球。

来自韩国的孙兴民赛后被评为本场最佳球员。因为参加亚运会，他一度失去了首发位置，但他从替补做起，几乎每场比赛都有精彩发挥，过去9场比赛中，他攻入了6个球。自从加盟热刺以来，他参加了112场英超比赛，攻入35球，并奉献了16次助攻，已经成为英超一流球星。

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（新华社）