移民局：至今仅万人申请．网上更新护照反应欠佳 移民局总监拿督斯里慕斯达法指出，“‘MyOnline Passport”的网上更新护照服务自2016年9月1日启动至今，仅有1万名申请者使用，反应欠佳，因此仍需继续推广。

（图：互联网）

（登嘉楼．勿述23日讯）移民局总监拿督斯里慕斯达法指出，“‘MyOnline Passport”的网上更新护照服务自2016年9月1日启动至今，仅有1万名申请者使用，反应欠佳，因此仍需继续推广。

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他说，这主要有许多民众包括政府官员，还不知道有网上更新的系统，认为该局有必要进一步推广至各个阶层。

“希望民众能善用该程式，可免除民众在繁忙时段排队的时间，或假日仍可进行更新护照的服务。”

慕斯达法今天为登州勿述移民局分局主持一项开幕仪式后说，根据传统护照申请，该局一年仅可发出250万份申请，平均一个月约20万份申请。

“通过网上申请，民众只需花费10至15分钟到移民局，进行护照确认程序，然后就可领取护照。”

他鼓励更多民众善用网上更新护照的便利，毕竟比起传统方式更简便和省时。