彭亨酒店客房供应 全马第二 在过去5年，彭亨州酒店客房供应量，从2015年开始增升，截至2017首半年，共有2万8857个客房，比2016首半年增加10%。

在过去5年，彭亨州酒店客房供应量，从2015年开始增升，截至2017首半年，共有2万8857个客房，比2016首半年增加10%。

广告

以酒店客房间数来说，彭亨排第二，次于首都吉隆坡，2016年酒店客房增加，足以应付2017旅游彭亨年、游客增加的需求。

目前，彭亨州的5星级酒店有4间，客房收费平均470令吉，还有13家4星级酒店，客房收费平均340令吉。

与此同时，有2家新的酒店在2017年开张营业，分别是金马仑高原的Grand Ion Delemen，以及遮拉汀的Royal Chulan Cherating Villas，于4月26日正式开张的Grand Ion Delemen是一家5星级酒店，共有246间客房，每晚收费从464令吉起计，Royal ChulanCherating Villas提供比较小型的别墅套房，每晚收费从540令吉起跳。

此外，KB集团宣布，开始在北根和瓜拉云冰之间，兴建一家5星级的精品酒店，占地20英亩，在关丹，Carlton假日酒店与套房，2017年3月举行动土仪式。

在2015年进行重大装修工程后，Hyatt Regency关丹度假村于2018年开始营运。