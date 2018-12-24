大马营养师美国获颁杰出移民奖 在美国工作逾30年的大马营养师珈雅蒂博士（Jayan­thi Kandiah）日前在美国荣获“2018年杰出移民：健康专业工作者奖”。

大马营养师珈雅蒂博士。

（八打灵再也24日讯）在美国工作逾30年的大马营养师珈雅蒂博士（Jayan­thi Kandiah）日前在美国荣获“2018年杰出移民：健康专业工作者奖”。

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根据《星报》报道，目前在美国印第安纳波尔州立大学工作的珈雅蒂，因其教学和研究成就而获奖。

珈雅蒂透露，有关奖项旨在表彰在健康领域有贡献的外国人士。这些专业人士必须在特定的期限内，透过服务、教学或研究等项目为美国民众提供服务。

在成为教授之前，来自雪兰莪州的珈雅蒂在内布拉斯加大学林肯分校完成营养师博士学位，并在1991年开始担任助理教授，曾发表过6篇研究论文。

在美国工作逾30年的她，目前已是波尔州立大学的学术事务副院长、营养与健康科学系的临时负责人。

为了让学生得以了解美国以外的事物，她特别策划校外学习，让本科生到亚洲展开为期3周的旅行，前往的国家包括马来西亚。除了本身的教学工作，珈雅蒂目前也正展开一项关于自闭症儿童的营养研究，同时也积极在肯尼参与亚镰状细胞研究。

有关年度奖项是由当地一家非盈利公司-全民健康（Health For All Inc）所颁发。