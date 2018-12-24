教学研究成果受肯定·大马营养师获美杰出奖 在美国工作逾30年的大马营养师珈雅蒂博士（Jayan­thi Kandiah）日前在美国荣获“2018年杰出移民：健康专业工作者奖”。

大马营养师珈雅蒂博士。

（雪兰莪．八打灵再也24日讯）一名来自马来西亚的营养学教授在美国荣获“2018年杰出移民卫生专业奖”，其教学及研究成果备受肯定。

广告

这名在雪兰莪出身的营养师扎妍蒂坎迪亚在内布拉斯加大学林肯分校考获学士学位和人类营养学博士学位，目前在美国印第安纳州波尔州立大学工作。

据《星报》报道，坎迪亚自1991年开始担任助理教授，学术研究范围包括儿科、医学营养治疗、补充和替代医学、行为研究、目标群众的健康和公共卫生及全球营养。

报道说，她任职波尔州立大学的学术事务副院长期间督促27名全职教师、3名办公室职员和9名学生研究助理有功，还发表了6篇研究论文和监督5篇学生论文，为此被同行提名授予奖项。

另外，她也为学生安排亚洲考察旅行，包括携带20名本科生游马3个星期，让学生认识美国以外的世界。

报道指出，坎迪亚目前正展开关于自闭儿童的研究，同时也是积极参与全球镰刀型红血球细胞研究团队的一员。

坎迪亚：宛如做梦

广告

她受访时谦虚表示，这个奖项对她来说是个莫大惊喜，获奖的那一刻宛如做梦。

“美国的专业人士成千上万，这次我与移民医生、护士、药剂师和科学家等相关领域的专业人士竞争，得知得奖的那一刻，我以为自己在发梦。

“我非常感谢上帝、丈夫和女儿，他们一直是我的支柱。”