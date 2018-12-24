印尼火山处活跃阶段．专家警告海啸恐再来袭 印尼6个月内已第3度遭海啸袭击，英国开放大学（The Open University）教授罗瑟里（David Rothery）表示，22日的海啸看来是喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山喷发，导致水下边坡滑移引起。

（图：美联社）

（法国．巴黎23日综合外电报导）印尼巽他海峡（Sunda Strait）22日因火山喷发引发海啸，造成至少280人死亡和超过800人受伤。专家今天警告，这次喷发的火山正处于活跃阶段，恐怕还有另一波海啸来袭。

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印尼6个月内已第3度遭海啸袭击，英国开放大学（The Open University）教授罗瑟里（David Rothery）表示，22日的海啸看来是喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山喷发，导致水下边坡滑移引起。

印尼喀拉喀托（Krakatoa）火山1883年大爆发，夺走至少3万6000条人命。约半世纪后，喀拉喀托之子这座新火山岛，在喀拉喀托的破火山口成形。

法国火山学家巴丁列夫（Jacques-Marie Bardintzeff）表示，自6月以来，喀拉喀托之子火山特别活跃。

印尼境内有127座活火山，位处地震及火山爆发频仍的太平洋火环带（Ring of Fire）上。而喀拉喀托之子火山位于爪哇与苏门答腊间的巽他海峡，靠近人口稠密的地区。

虽然这波海啸的规模相对小，但英国朴茨茅斯大学（University of Portsmouth）的德欧（Richard Teeuw）表示：“对沿海社区而言，这些充斥破瓦残砾的海浪可能产生致命的破坏力，在无预警的状况下更是如此。”

南安普敦大学（Southampton）的巴克萨尔（Simon Boxall）也说，这个地区碰上满月大潮，“看来海浪在满月暴潮时袭击若干沿海地区，使灾情更为严重”。此外，海啸还在夜晚来袭，更令人措手不及。

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巴丁列夫说：“事件来得突然，我们真不知如何是好，（海啸）生成仅花了几十分钟，短到无法警告民众。”

德欧则警告恐怕还有另一波海啸来袭，他说：“喀拉喀托之子火山正处于活跃阶段，可能造成海底山体滑坡，因此巽他海峡再次发生海啸的可能性仍高。”

巴丁列夫也警告：“如今火山状态不稳定，我们必须保持警戒。”

德欧指出，现在需要进行声纳调查，以勘测火山周围的海底状况，但“不幸的是，发起及进行海底调查，通常要耗上数月”。

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他说，但“火山爆发造成的毁灭性海啸很少见，其中最为众所周知（也是致命的）的一次，是喀拉喀托火山1883年爆发所引发的海啸”。

（中央社）