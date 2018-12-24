妻碎念才对奖·男子惊变亿万富翁 英国一名51岁男子克拉克习惯把彩券丢在车内，想到时才去对奖，他的太太费尔赫斯特总是提醒他记得对奖，近日他在太太的提醒下，把累积了好几周的彩券拿去对奖，结果发现中了7600万英镑（4亿令吉），瞬间变身亿万富翁！

（图：网络照）

（英国23日讯）千万别嫌太太一天到晚碎碎念！

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英国一名51岁男子克拉克习惯把彩券丢在车内，想到时才去对奖，他的太太费尔赫斯特总是提醒他记得对奖，近日他在太太的提醒下，把累积了好几周的彩券拿去对奖，结果发现中了7600万英镑（4亿令吉），瞬间变身亿万富翁！

费尔赫斯特留意到《欧洲百万乐透》得主迟迟没现身，于是提醒克拉克对奖，他的侄女看到新闻后，也提醒他记得对奖，结果发现自己“中奖了”。

克拉克表示过去购买彩券后，习惯把彩券随意夹在遮阳板后面，过去也有彩券因此飞出窗外，所幸的是，这张中奖的彩券并未飞走！

这对幸运夫妻透露，已经买了两辆新车，也在物色新房，打算好好享受这个差点擦身而过的“圣诞礼物。”