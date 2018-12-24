捷径将封3年．上L ATAR须改道 衔接轰埠公主镇15、16、17区以及吉隆坡-瓜雪高速大道（LATAR）的私人捷径，即将于本月杪起封路3年以进行屋业发展计划，公众受促预先规划路线，以免影响行程。

无名捷径衔接了多区至LATAR出入口，在交通繁忙时段可省下不少时间。（图：星洲日报）

（雪兰莪．轰埠23日讯）衔接轰埠公主镇15、16、17区以及吉隆坡-瓜雪高速大道（LATAR）的私人捷径，即将于本月杪起封路3年以进行屋业发展计划，公众受促预先规划路线，以免影响行程。

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这意味着，该区数以万计的居民，无法再采用捷径出入LATAR，必须沿马路绕个大圈，从青翠园（Green Valley）的马来坟场处衔接高速大道出入口，在交通繁忙时段，估计需多花10分钟的交通时间。

蔡佩颐：展开新建案为安全封路

士拉央市议会第18区市议员蔡佩颐指出，封路是因为发展商即将展开Perdana Park第3和第4栋公寓的建造工程，届时将有许多大型罗里和泥机车进出，路况势必不理想，兼之在无街灯照明的情况下，恐会对小型车辆、摩哆车和脚步骑士构成危险。

蔡佩颐是在受到发展商的邀请，出席封路汇报会和巡视工地后，向《大都会》社区报记者这么表示。

“有关捷径是私人路，原是发展商为了Perdana Park第一期居民出入方便而开。如今发展商已经大兴土木，将第2期屋业发展计划的工地推平，为了安全着想必须封路，无法再继续如过往般提供居民方便。”

她补充，根据发展商的汇报，两栋高楼公寓的建造计划将耗时3年，意味着封路期限亦将长达3年。

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新公寓建成后捷径提升为双向4车道

蔡佩颐说，发展商承诺在公寓落成后，将捷径从现有的双车道提升为双向4车道，以方便所有居民。

“发展商已将涉及路段以锌片重重围起，部份由居民非法开辟的捷径亦已被围上，呼吁大家不要为了贪方便而私自破坏锌片和自辟小路，以免发生意外。”

蔡佩颐提醒，在发展商大兴土木后捷径将封路，居民必须绕道出latar。（图：星洲日报）

新兴公寓的建筑工地已被推平，工程随时展开。（图：星洲日报）