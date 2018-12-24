西班牙人购肥仔圣诞彩票 西班牙人欢度圣诞节的方式是购买年度肥仔（The Fat One）圣诞彩票，总奖金高达24亿欧元（114亿令吉）、史上最高派彩的肥仔在22日开彩，一等奖共10份，开出号码是03347，每份奖金40万欧元（190万令吉）。

（图：美联社）

（西班牙23日讯）西班牙人欢度圣诞节的方式是购买年度肥仔（The Fat One）圣诞彩票，总奖金高达24亿欧元（114亿令吉）、史上最高派彩的肥仔在22日开彩，一等奖共10份，开出号码是03347，每份奖金40万欧元（190万令吉）。

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开彩在马德里的歌剧院举行，通过全国电视直播，民众都盯着屏幕前的号码，每份一等奖扣税后是32万欧元（152万令吉）。

以马德里为例，一人一年平均支出2.4万欧元（11.4万令吉），一等奖足以让一个人不需工作12年。肥仔彩票的特别之处是有超过1.5万个奖项，令中奖机会增加。除了一等奖，也有二至五等奖不同等级的奖金。

西班牙国营慈善彩票始于18世纪国王卡洛斯三世的统治，彩票摇珠现成了一场年度盛事，在新一代眼中更成为宣告圣诞开始的仪式。