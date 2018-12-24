余保凭促承包商巡逻员．发现基设失灵须速上报 为免捷运第二路线工程长期困扰市民，甲洞社区服务中心主任余保凭呼吁捷运工程承包商的巡逻员提高敏感度，在发现任何基设失灵时，火速上报，确保问题能尽速获得解决。

甲洞大街一带多个路段近来偶尔会出现街灯失灵的情况，以致该区在夜晚陷入昏暗。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）为免捷运第二路线工程长期困扰市民，甲洞社区服务中心主任余保凭呼吁捷运工程承包商的巡逻员提高敏感度，在发现任何基设失灵时，火速上报，确保问题能尽速获得解决。

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自捷运第二路线工程于甲洞大街一带展开后，该路段不时发生路烂、水管破裂、街灯和交通灯失灵等问题，对当地居民和驾驶人士带来不少困扰。

甲洞大街常街灯失灵

余保凭告诉《大都会》社区报，尽管承包商在接获投报后，都会采取行动积极处理，惟往往用时一段时间才能修复，令驾驶人士感到不便。

余保凭提及，在捷运工程展开后，吉隆坡市政局已将该路段的道路、街灯和交通灯交给承包商管理，因此在出现路洞或街灯失灵的状况时，都必须由承包商解决。

“但承包商未必有相关维修技术，所以又必须等市政局派员协助，以致问题常常被迫拖延而无法马上处理。”

他提及，近来甲洞大街部份路段就经常出现街灯失灵的情况，时而两旁数盏失灵，时而仅一个方向的数盏街灯断电，造成该区在入夜后显得昏暗。

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他说，由于工程仅留下约2尺的空间作为行人道，因此在街灯失灵的情况下，行人越过马路或走在路旁，安全无疑受到威胁。

巡逻员须更警觉周边情况

余保凭希望工程承包商的巡逻车或巡逻员履行基本责任，对周边情况提高警觉和敏感度，在发现有街灯等基设失灵时，应火速向上级反映，以便相关单位能尽早采取行动解决。

“据我所知，有关承包商每小时都会派巡逻车到处巡视，相关巡逻员应该对周边情况有所察觉，别总是等到有人投报才来行动。”余保凭强调，由于他几乎每天都会途经相关路段，因此会持续观察和关注工程情况，并适时做出反映，避免工程为大众带来困扰。

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