陈诗蕙．罪案，防不胜防！ 每每翻阅报章、收看电视或浏览社交网站，除了政治新闻外，抢劫、爆窃、攫夺等治安问题，几乎也是每日必定重复出现的课题。

每每翻阅报章、收看电视或浏览社交网站，除了政治新闻外，抢劫、爆窃、攫夺等治安问题，几乎也是每日必定重复出现的课题。

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为了保障家居和财物安全，大部份人想方设法提高住家、公司或店铺的防盗设备，包括安装闭路电视、设警报系统和加固铁花等等，惟“上有政策，下有对策”，面对匪徒不断“进步”的犯罪技术，商民其实往往防不胜防。

我早前走访灵南八打灵乌达玛花园商业区时，就发现当地许多的商家都采取多重措施防贼，有者甚至为厕所窗户的铁花上了层层铁条，就是为了避免匪徒轻易撬开，窜入店内洗劫财物。

令人遗憾的是，尽管商业区内就设有警察局，惟却无法吓阻胆大包天的匪徒，部份店家或公司甚至已数度遭爆窃，为了防贼而层层提升的防盗措施，也完全阻止不了匪徒造案的毅力。

其中一名商家当时曾问我：“抢劫案发生时，警方是该先追匪，还是先指示受害者报警？”。该商家早前在店内目睹妻子遭匪徒打劫，手机的定位系统显示，匪徒在干案后，仍在附近徘徊。

因此，他火速赶向附近一班正在用餐的警员反映，惟却被要求先将受伤妻子带往报案，而警方似乎无意马上采取行动。

那件事让他对警方的效率感到失望，加上当地层出不穷的治安问题，更让他们感叹求助无门，只能自力救济，小心防范。

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不过，庆幸的是，该商业区的惯匪在数日前已经落网，希望相关人士这次能受到法律制裁。但治安问题仍是全马人民的困扰和隐忧，随着改朝换代，希望新政府能关注警方的效率问题，指示当局加强执法，以还商民一个安全的环境。