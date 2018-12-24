赵启兴：霸政府地营业．外劳非法店铺没被取缔 雪州马华公共投诉局主任赵启兴揭露，蒲种一带设有许多在路边非法霸占土地搭建的店铺，这些均由非法外劳经营，却未被梳邦再也市议会对付。

众人巡视非法搭建的店铺。左起为陈福海、黄祖耀、何国荣、赵启兴、曾祥辉、蔡运通及罗玉群。（图：星洲日报）

焦点社区：蒲种甘榜金銮谷

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（雪兰莪．蒲种23日讯）雪州马华公共投诉局主任赵启兴揭露，蒲种一带设有许多在路边非法霸占土地搭建的店铺，这些均由非法外劳经营，却未被梳邦再也市议会对付。

也是马华梳邦区会主席的他今早带领记者巡视蒲种甘榜金銮谷的非法店铺，该位于蒲种山庄迪永1路（Jalan Tiong1）及比比路（Jalan Pipit）的交界处的8间非法搭建的店铺，相信是霸占了政府保留地，从事食肆、杂货店、花圃、理发店等，经营得相当有规模。

经营至少10年

赵启兴指出，这些由外劳经营的店铺至少有10年之久，他们既不是国民，也不是选民，市议会却迟迟没有展开执法行动。

他表示，他接获居民的投诉，指这些非法搭建的店铺距离住家只有一条道路之隔，居民担心一旦发生火灾或煤气爆炸，将殃及池鱼。

“若发生伤亡意外，居民该向谁索偿，很难追究责任，这些外劳也将被遣送回国，不需附上任何法律责任。”

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他指出，这只是冰山一角，这些外劳非法搭建的档口在蒲种，甚至雪州比比皆是，若市议会在寻找非法外劳搭建的建筑物有难度，马华梳邦区会乐意协助。

“这些非法外劳比起住家改为商业用途的业者更容易执法，并不牵涉种族、宗教课题，而非法外劳经营无需缴付地税、所得税等，这是国家的损失。”

他质疑市议会迫不及待对付将住家地契改成商业用途住户，反而没有对付非法占用政府地、私人地或是保留地的非法业者。

路边非法业者越来越多

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他说，市议员声称市议会有采取行动，但丝毫没有看见进展，雪州政府执政第3届以来，路边非法搭建的业者越来越多，令人质疑市议会的标准作业程序。

他指出，之前在国阵执政雪州时期，曾经将路边的非法小贩重新整顿，包括在百祥花园、金銮花园，设立一个正规的小贩中心，至今已有逾10年历史，证明当时的政策有效。

他表示，在雪州将住家改成商业用途的业者，以蒲种、首邦市及沙登一带居多，其中有90%是进行华人传统行业。

其他陪同巡视者包括马青梳邦区团团长何国荣、秘书黄祖耀、居民陈福海及蔡运通。

曾祥辉：市会应公平对待商家

马华梳邦区会署理主席曾祥辉促请市议会公平对待，不应针对某个非法经营的商家，而不去对付在路边非法营业的外劳，这对居民来说是不公平。

他说，当市议会要对付有住家地契的商家时，应先考虑协助他们从非法经营转为合法的商业经营，惟当住家转为商业用途时，居民的负担很大，费用比起住家地契来说是数倍以上。

他认为，该计划应从长计议，而不是迫不及待对付他们，让人们觉得困难，尤其是此时经济低迷。

他也质疑市议会，若可集体申请转换土地用途，为何没有带动及教导居民如何申请。

罗玉群：外劳生意越做越大马华梳邦区会副主席罗玉群指出，以前国阵时期曾整顿过路边的非法档口，但在这10年来不断重新搭建，以致路边的档口越来越多。

她表示，之前是本地人经营，但后期已由外劳经营，长久下来，他们生意越做越大。