担心异族通婚带来灭亡． 拉哈南族全球仅800人 属布拉甲副县的双溪亚刹，聚居许多少数民族

拉哈南族的服饰看似类似伊班族，但却有极大的不同。

（民都鲁讯）属布拉甲副县的双溪亚刹，聚居许多少数民族，当中包括全世界人口仅剩800人的拉哈南（Lahanan）族群。

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为了保护族群，比隆西丁成立拉哈南族协会，并加入砂原住民协会，除了向政府争取原住民福利，尤其是保留极少数的族群，也希望族人能走入社会。



“我们当然希望族人能与外面的社会接轨，但也担心异族通婚会减少纯血统的拉哈南族。我们不希望异族通婚带来的是族人的灭亡。”



■分布双溪亚刹布拉甲



拉哈南协会主席比隆西丁在拉哈南部落村长拉姜尼巴的陪同下，接受记者访问时，无奈的表示。



拉姜尼巴说，拉哈南部落在双溪亚刹的村子有89个单位，共600人；剩余的200人（20个单位）居住在布拉甲县。



■搬迁后仅保留习俗文化

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目前，双溪亚刹共有15个民族支系的部落，都是20年前从峇贡水坝搬迁过来的民族。当时，州政府为了要建峇贡水坝，在双溪亚刹建搭建15个不同单位的部落，让不同的部落族人，可以住在各自部落里。



因此，在双溪亚刹的长屋建筑方式已不是各族传统建筑，那是由政府策划并建构的长屋。每一个部落的长屋以防火间隔，将15个单位的长屋以接龙方式衔接。这样的建筑风格，也让双溪亚刹获得全东南亚拥有最长长屋的美誉。







拉哈南族（Lahanan）的英雄传统服饰。



拉哈南部落的妇女们手持传统长棍，在地板上可以敲打出不同的声响，谱成悦耳的音符。



拉哈南族的部落建筑结构，是由政府统一建造，并非拉哈南族的传统