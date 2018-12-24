大地震没发生却来了海啸 自称地震秘宗（quake mystic）的荷兰男子弗朗克胡格比兹指出，他运用名为太阳系几何指数（Solar System Geometry Index）的技术得出结论：地球、太阳、月亮和其他星球将于今年圣诞期间呈现罕见的排列状态。

（图：网络照）

（印尼23日讯）自称地震秘宗（quake mystic）的荷兰男子弗朗克胡格比兹指出，他运用名为太阳系几何指数（Solar System Geometry Index）的技术得出结论：地球、太阳、月亮和其他星球将于今年圣诞期间呈现罕见的排列状态。

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他首先在网上写着：“非常危险的星球组态将出现在2018年12月21日，很可能会在21日至25日间引发大地震”、“目前初估地震规模7到8。这是非常具有时效性的警告，因为全球的人正在规划圣诞假期。”

胡格比兹上周四更新自己的预言，将地震发生期改为12月22至24日，并警告地震规模在到8级或以上，只差未确切点出强震的发生地点。

虽然周六发生在印尼的海啸非由地震引起，不过也让人想起14年前发生的南亚大海啸，恰好也在圣诞前夕发生。

胡格比兹上月预告，地震将在12月初发生。他的信徒认为，老师的预测并非不准，而是7级地震提前在11月30日在阿拉斯加发生。

不少地质学家驳斥他的说法，认为他的预测方式很不科学也充满误导讯息。