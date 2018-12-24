1至3月清理卫星市后巷．黄智荣：居民须开铁栅 巴生市议会将于明年1月1日至3月31日，促负责管理雪州垃圾的达鲁益山集团，把卫星市住宅区的后巷清理干净，因此，居民受促不要利用任何东西阻挡后巷，甚至必须把封锁后巷的铁栅给打开，让清洁工人进入后巷进行清理工作据悉，卫星市不少居民早前因治安问题，合资在后巷两个出入口安装铁栅，防止外人进入后巷，惟此举也阻碍了清洁工人到后巷清理。

黄智荣（左二）与当地居民进行谈话，以打造更好的社区环境。（图：星洲日报）

焦点社区：巴生卫星市

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（雪兰莪．巴生23日讯）巴生市议会将于明年1月1日至3月31日，促负责管理雪州垃圾的达鲁益山集团，把卫星市住宅区的后巷清理干净，因此，居民受促不要利用任何东西阻挡后巷，甚至必须把封锁后巷的铁栅给打开，让清洁工人进入后巷进行清理工作据悉，卫星市不少居民早前因治安问题，合资在后巷两个出入口安装铁栅，防止外人进入后巷，惟此举也阻碍了清洁工人到后巷清理。

巴生市议员黄智荣表示，当地居民在之前，以安全为前提之下擅自在双溪布鲁13路后巷装置铁栅，以防止罪案的发生。

铁栅挂布条通知开锁

卫星市后巷铁门已装置30年之久，惟目前不晓得是哪位居民装置的，所以会在该铁栅上挂上布条，呼吁装置铁栅的居民开锁，让KDEB顺利处理后巷垃圾问题。

“布条挂在铁栅的时候，对方必须在7天内与我的服务中心联系，联络号码为012-5665282；若对方迟迟没主动来开锁，7天后KDEB将直接拆除铁栅，清理后巷垃圾。”

黄智荣希望，在后巷清理完毕之后，居民能珍惜与维护当地的环境，勿乱丢垃圾，共同打造一个安全且整洁的社区，如此一来居民也可生活在一个舒适的环境之中。

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“若居民有床架或其他物品需要丢弃，可WhatsApp联络我的服务中心，并附上所在地址，我将会即刻安排KDEB前去处理，这只限我的领养区。”

须清理后巷杂物

居民：我们愿配合

针对巴生市议会将指示负责管理雪州垃圾的达鲁益山集团（KDEB），把位于卫星市的后巷清理干净，之后再由居民照顾和保持卫生一事，当地居民在今日的对话会上异口同声地说：“好！”。

对此，黄智荣也促居民要身体力行保持卫生，以免后巷沦为垃圾泛滥之地。

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黄智荣说，其中包括大型垃圾场、沟渠及杂草丛生问题等，都将被清理干净。因此，这段期间居民受促把放置在后巷的花盆、垃圾及物品等，一并处理干净收入屋内，避免影响有关当局清理后巷时受阻。

他说，这3个月的“清理期”，市民必须与垃圾承包商配合，尽快将放在后巷的物品放入家里，不要留在后巷，以免被当做垃圾处理掉又来抱怨。

他今日上午出席一场在卫星市Matahari超市后面大树下草场，与居民和居协进行的对话会上对《大都会》社区报记者如是指出。

教导长者用WhatApps投诉

黄智荣指出，今天共接获6宗居民投诉，不外乎杂草丛生、垃圾及野狗等问题，惟包括几个不是在该领养区的市民向他申诉，他承诺会协助处理，也将通知负责该区的市议员，由对方跟进问题。

他说，今日投诉者都是年长者，多者不善于使用WhatsApp及电子科技产品，所以他及时给予基本教导。

他披露，一些垃圾承包商处理进度缓慢，因此已向市议会反映撤换垃圾承包商，预计将于明年执行，而这不仅仅针对卫星市，而是整个巴生的垃圾承包商都会更换。

“近期市议会谣传有人以我个人名誉发表不必要言论，而我并没委任何人做助理，我只有一名协助处理文件的助理而已，勿被人欺骗。”

黄智荣（左起）与卫星市居民协会主席陈宝福巡视卫星市后巷。（图：星洲日报）

后巷垃圾不仅严重，杂草丛生也引来蚊虫出没。（图：星洲日报）