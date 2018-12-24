预算案获拨200万提升基设．巴刹设服务台迈向多元 雪州政府在2019年财政预算中拨出200万令吉以提升巴刹硬体设备，同时在巴刹设立公共服务柜台，以多元化巴刹用途，方便民众处理地方政府事宜。

黄思汉派发汤圆给民众，也祝贺大家冬至快乐。（图：星洲日报）

（雪兰莪．蒲种23日讯）雪州政府在2019年财政预算中拨出200万令吉以提升巴刹硬体设备，同时在巴刹设立公共服务柜台，以多元化巴刹用途，方便民众处理地方政府事宜。

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黄思汉：或融入绿色概念掌管雪州地方政府、公共交通和新村发展的行政议员黄思汉指出，州政府将先物色两座老旧的巴刹，分别拨出100万令吉进行硬体提升工程，并考虑把环保和绿色概念融入巴刹，打造全和舒适的购物环境。

他坦言，巴刹是传统市场，不能否认州内一些巴刹老旧急需提升，不过现阶段州政府没有办法大手笔砸资全面提升，只能按部就班进行。

“我们正鉴定需要提升的巴刹，预计明年能够落实，惟这只是开始，将来有更多的巴刹将获得提升，同时会逐步多元化巴刹的用途。”

购物时可顺便处理事务

黄思汉也是金銮区州议员，他昨日到蒲种山庄派发汤圆后指出，巴刹是公众聚集及购物的地方，因此，州政府也计划在巴刹设立服柜台，让民众处理如缴付门牌税、罚款或提呈文件申请等。

“此举方便民众去购物时，可以顺便处理地方政府事宜，我们甚至可以安排官员或市议员在现场会见民众，以走入巴刹的主动方式，进一步了解民瘼。”

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他也提及早前率队到乔治市吉灵万山巴刹后获得一些提升巴刹的点子，如设立环保站和集雨系统等都会纳入考量，希望带动巴刹转型，吸引更多人光顾巴刹。

配合冬至和迎接新年及农历新年，他昨天联合金銮先锋队以及妇女组到蒲种山庄派发汤圆、月历及春联。其中派发汤圆环节由蒲种温馨楼赞助，超过1000份汤圆在短短两小时一扫而空，场面热闹。