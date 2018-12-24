宝腾第二国产车丰田“大小通吃”‧车市硝烟四起 这3家公司，或是当前车界老大，或是曾经领先大马车市，为了称霸市场，无不卯足全力，一般相信，2019年的大马汽车业将很热闹，或晋入新的“大混战”时代。

宝腾（PROTON）首款运动型休旅车（SUV）——X70在早前正式推出市场，亦是大马首款国产SUV面世。

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同为国产车的第二国产车（Perodua）也不甘示弱，官网显示旗下的SUV也即将面世。

此外，丰田（TOYOTA）推陈出新，有意在明年首次推出小型轿车，准备“大小通吃”，争取更多销量。

这3家公司，或是当前车界老大，或是曾经领先大马车市，为了称霸市场，无不卯足全力，一般相信，2019年的大马汽车业将很热闹，或晋入新的“大混战”时代。

宝腾是昔日大马汽车界一哥，惟过去经营不善、品质欠佳，价格无法与质量成正比，即使政府多次注资，仍无法交出合理的品质，市占渐遭侵蚀。

随后宝腾大股东——多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板消费产品服务组）脱售宝腾49%股权予中国著名车企吉利，并由吉利委派中国汽车界猛将李春荣担任宝腾首席执行员。

宝腾改革 质量改善

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李春荣曾对媒体表示，掌舵宝腾之初，宝腾最大的弱点当属产品及服务质量远不及竞争对手，惟在套用吉利与沃尔沃汽车（Volvo）一样的质量管理系统，并努力改变下，宝腾质量已有取得改善。

李春荣提出的改革方案，包括旗下销售、维修及零件服务中心（3S）提升至与销售、维修、零件与信息资讯（4S）中心。这项措施一度引起市场大力反弹，但最后仍成功推行。截至10月份为止，宝腾共有113家4S店，比预期109家的目标多出4家。

吉利旗下博越是宝腾SUV的雏形，意图重新成为大马汽车界的一哥，作为打头炮的X70，不容有失。X70成功获得东南亚新车评估计划（ASEAN NCAP）5星评级，而宝腾旗下的其他车型亦获得了NCAP评级，可见宝腾对重夺一哥宝座是志在必得。

值得一提的是，宝腾在过去一年不断招贤纳士，引进海内外专才，员工超过10个国家，包括英国、法国、日本的设计师与技术专家。

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X703个月内获1.2万订单

丰隆研究表示，截至11月为止，X70已经取得1万2000张订单，宝腾对X70相当有信心。

联昌研究补充，X70售价介于9万9800令吉至12万3800令吉，比同类型汽车折价24%。

X70从9月开始接受预定，在3个月内取得1万2000张订单，宝腾相信正式推出后，在一周内可攫取1000张订单。

宝腾转盈在望

联昌预期，2020财政年时，宝腾可重新获利。

除此以外，宝腾在未来2年内，仍会推出2款新车。当然，这2款新车仍是以吉利旗下汽车为基础，分别为SUV SX11及缤越多用途车（MPV），以刺激销量。

可拓中国东盟市场

丰隆认为，吉利作为宝腾外国策略性伙伴及股东，能有这么大的“靠山”，相信宝腾有转亏为盈的能力，甚至可借助吉利帮助，将业务拓展至中国及东盟市场。

此外，李春荣掌舵宝腾后，宝腾中断多年的出口业务也得以恢复。2017年，共出口248辆汽车至中东国家，而2018年首11个月，出口逾1000辆，取得了5倍增长。李春荣相信，政府若愿意基于税务奖励，那么出口量可达3000辆。

李春荣认为，当下许多人可能不太相信宝腾的质量，但时间可以证明一切。

再来，宝腾大股东——多元资源工业（DRBHCOM,1619,主板工业产品组）整合旗下业务，早前以9亿4460万令吉现金脱售自然花乐（Alam Flora）的97.37%股权予马拉科夫（MALAKOF,5264,主板贸服组），从中取得约7亿3540万令吉净收益，其中4亿4461万令吉作为投资于现有和未来业务，包括其持股50.1%的宝腾。

这对宝腾进行中的10年商业转亏为盈的计划，更是一注强心剂。若宝腾在未来12个月有意发展新车款，相信资金不会成问题。

宝腾拥有吉利技术伙伴及多元资源工业的注资，资金与技术伙伴皆在，相信转亏为盈，重夺市场一哥的地位，也未必无望。

抢SUV大饼 第二国产车积极备战

从宝腾积极部署，欲成为全马第一销量汽车品牌，不难看出其雄心壮志。不过，第二国产车亦积极备战，准备推出SUV，不让宝腾专美。

第二国产车官网祭出新SUV的浏览图，除配备6个安全气囊（Air bag）外，还具有行人检测功能（pedestrian detection），浏览图并未透露太多详情，但犹抱琵琶半遮脸的宣传图，已经引起市场对新车款的无限遐想。

投资13亿生产节能车

除了SUV外，第二国产车亦有其他部署。第二国产车主席丹斯里阿兹玛表示，该公司已经投资了13亿令吉予区域节能（EEV）车，并获得了国际贸易及工业部（MITI）核准，准备成为大马首位生产节能汽车者。

阿兹玛相信在日本大发汽车的帮助下，亦会引进日本新科技以辅助第二国产车在大马可成长。

宝腾借助吉利的技术，而第二国产车则引进日本的科技，这样看来，这两家国产车之间的竞争，亦可以说得上是中日科技之间的比拼了。

再纳阿比丁将接掌“帅印”

另外，第二国产车旗下Perodua Auto公司副总裁拿督再纳阿比丁明年将接掌“帅印”，成为第二国产车总裁兼首席执行员，以迎接诸多挑战，再纳阿比丁现年52岁，自1995年起，便投身第二国产车，主要负责成本控制及制造成本结构，曾参与政府国家汽车政策（NAP）制定，亦是第二国产车首位内部调升的工作人员。

种种迹像来看，第二国产车即使贵为大马汽车一哥，但却丝毫不敢掉以轻心，仍努力经营，以避免宝腾后来居上。

今年首9个月，第二国产车销量报16万8132辆，而第二国产车的销售目标为20万9000辆。开年至今，第二国产车市占率逾37%，对比2010年，其市占率为31.2%。

不再以量取胜

大马投行表示两家国产车推出SUV的共同目的在于改善自身能力，以减少以量取胜的策略。

此外，宝腾也尝试以X70来测试营运改革是否奏效，并重新赢取客户的信心，第二国产车更注重销量，并著重较高端的客户，以提高贷款的成功率。

丰田拟重夺外国车冠军

再看看丰田；自2015年起，丰田不再是大马外国车冠军，宝座已拱手相让给本田（HONDA）。

为了重夺榜首，丰田也步步为营，在巴生建造新的丰田组装中心，号称为丰田全球3大顶尖组装中心，投资规模达18亿令吉，年产能可翻倍至10万辆，该厂将在2019年完成。

MIDF研究认为，随著新厂竣工后，丰田2019财政年总销量可成长13%至8万1000辆，市占率有望从12%提升至14%，在中期内势必抢夺回部份市占率。

威驰将是销售主要推手

截至10月份为止，本田与丰田的市占率各为17.4%及11.4%。

丰田在大马推出新车名单包括凯美瑞（Camry）、威驰（Vios）及雅力士（Yaris）。

大马投行说，威驰将是明年初销售主要的推手，而雅力士则会在明年上半年末推出。

雅力士料改写小车市场版图

MIDF指出，雅力士主要是针对本田Jazz。按合顺主要对手本田Jazz汽车销售来看，Jazz占本田总销量的20%左右，每月销量达1000辆左右，相信雅力士的出现将会改写小型汽车市场版图。

合顺持有第二国产车38%股权，是后者最大的股东，丰田在制造小型汽车方面，合顺与第二国产车料可达成相辅相成的作用。

根据合顺官网，连同凌志（Lexus）在内，丰田今年首9个月销量为5万3504辆，而2018年的销售目标则为7万辆。

预算案效应

小型车料受青睐

展望2019年车市，相信小型汽车将会受市场青睐，其中一个主要原因是，政府预算案的影响。

2019财政预算案中，燃油补贴只限Ron95汽油，每月限额最多100公升，且只限1500cc以下的轿车。在百物腾贵的情况下，相信精打细算的消费者，并不会选择没有燃油津贴的轿车。

汽车总销量料成长2%

大马投行温和看待汽车短期走势，预期来年汽车总销量（TIV）可取得2%成长，达60万辆。对比2018年，新车销售成长预测为2至3%，介于58万8000至59万4000辆。长期而言，在更好的消费情绪驱动需求成长、公司财务可更稳定及宏观经济转好下，车贷可放宽核准条件。

新车款将会成为销售主力，大马投行表示，第二国产车、丰田、本田、日产及马自达仍是主力。其中陈唱摩多（TCHONG,4405,主板消费产品服务组）来年可能会推出日产新车款，而其他市场较为关注的车款包括明年面世的马自达CX8及3系列。

联昌与大马投行一致认为汽车业表现中和，且给予柏马汽车（BAUTO,5248,主板消费产品服务组）“买进”评级。

联昌亦看好合顺前景，而大马投行则认为合顺股价已经反映了估值。

结语

对市场而言，相信汽车最令人感到瞩目的当属宝腾，因新推出的X70，确实给市场耳目一新的感觉，而其他对手亦不敢掉以轻心，积极备战。

若宝腾品质改善，相信明年的汽车市场，将会有新一波的战火，或许硝烟已经点燃了，届时消费者有望以更合理的价格，买到自己的心头好。