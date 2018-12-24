柔交警联合新山市厅优惠至今日．次轮罚单折扣快来还 继上个月热爆的罚单折扣优惠活动后，柔佛交警于12月22至24日，联合新山市政厅再展开新一轮“半价缴清罚单”活动，民众可把握机会在同个地点清还两类罚单。

柔州交警在新山举办的第二轮罚单折扣优惠活动，首日反应一般。（图：星洲日报）

（柔佛．新山23日讯）继上个月热爆的罚单折扣优惠活动后，柔佛交警于12月22至24日，联合新山市政厅再展开新一轮“半价缴清罚单”活动，民众可把握机会在同个地点清还两类罚单。

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这项配合市政厅25周年庆举办的罚单折扣优惠活动，地点就在新山市区靠近华侨银行（OCBC Bank）旁的纱玉河。

为了方便工作人士，今次为期3天的折扣活动，时间更定在晚上7时至11时30分。

相比于上个月23日在新山柏兰宜广场推出的折扣活动，柔州交警昨晚在新山市区展开的“第二波”折扣，现场并没有出现拥挤人潮，截至晚上8时，只有二十几人有序地排队，与上一回出现长长人龙及混乱的局面有极大反差。

市政厅流动车“门可罗雀”

与此同时，在交警柜台旁鸠收罚单的新山市政厅流动车则“门可罗雀”，未有排队人龙。

针对交警罚单，需提醒的是，与上回一样，车祸罚单、逮捕令罚单、法庭审讯中的罚单、安全行动下发出的罚单以及法庭和罗里罚单皆不在此列。

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柔州交警相信是吸取了上个月首办折扣活动引起混乱的经验，今次，除了一早在柜台前拉好防线，当局也向民众派发号码。

现场所见，交警柜台共有十几名工作人员，其中负责查询和折扣的柜台各有3个，鸠收罚款的有两个，由于缴还罚单的人潮不多，且不少民众仅缴付为数不多的罚单，因此人龙很快就缩短。

妇女：一次过缴清罚款

一名不愿具名的妇女指出，她今日前往更新路税的时候碰钉，才惊悉2014年有3张未缴清的交警传票，相关警员遂告知她正好有50%折扣优惠活动，她不假思索赶紧到临时柜台付清罚款。

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专门来缴付交警罚单的她在现场见到新山市政厅流动车也顺道查询，讵料这一边厢也有4张罚单，于是忍痛一次过缴清还所有罚单。

阿兹林：趁机还清15张罚单

住在古来的阿兹林说，上一回交警在古来举办的折扣活动，他错过了，今次获悉再有半价优惠就抓紧机会赶来新山，能以50%价格清还15张传票，算是不枉此行。

72岁的德士司机吴先生说，他两个月前在市区停车买药，结果不出15分钟就中了一张传票，昨日从报章上看到交警再有折扣的消息，特与同事刘致铭（44岁）一起来清还罚单。

据了解，两人都因违法停车被罚，原本个别要缴还250令吉及200令吉，如今折扣后则需缴付130和100令吉。

陈宝胜：阅报获悉折扣新闻

退休人士陈宝胜（72岁）说，他两周前载行动不便的妻子到新山公主专科医院时，因将车子停在双黄线被抄牌，昨日从报章看到折扣新闻后，即使仅有一张传票也决定趁此机会还清。

陈平财：市厅50%折扣至31日新山市议员陈平财昨晚也到现场视察情况，他受询时说，新山市政厅今次是首次联合柔州交警展开罚单折扣活动，以方便民众一次性缴还交警及市政厅的传票。

他透露，民众不仅可缴还上述罚单，包括产业税也可在流动车缴还。

他说，尽管与交警联合的折扣活动只有3天，但市政厅配合25周年庆提供的50%折扣将持续至31日，且民众可选择前往城市转型中心（UTC）或市政厅办事处处理。

吸取上次的经验，柔州交警今次有相当足够的人手处理缴还罚单手续。（图：星洲日报）

同样有50%折扣，但新山市政厅的流动车“门可罗雀”。（图：星洲日报）