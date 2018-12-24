柔贸消局检查6.6万单位．101案判罚119万 柔佛州贸消局局长凯鲁表示，柔州贸消局今年共检查了6万6144个单位，其中被控上法庭的101宗案件中，法庭判罚金额共高达119万令吉，与去年相比增加1290%。

拉玛克里斯南（左二）检视鸡蛋货源充足；左一为阿利斯。（图：星洲日报）

（柔佛．古来23日讯）柔佛州贸消局局长凯鲁表示，柔州贸消局今年共检查了6万6144个单位，其中被控上法庭的101宗案件中，法庭判罚金额共高达119万令吉，与去年相比增加1290%。

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柔州贸消局今天为柔州2018年圣诞节价格统制计划举行推介，凯鲁在推介礼后召开的新闻发布会上发言时，发表上述谈话。出席者还包括贸消局执法组主任阿利斯等。

他表示，有鉴于今年受取消消费税政策影响，该局所进行检查的单位比去年的4万4331增加了49.2%。

“所起获的物品价值也比去年增加38.56%，高达235万6821令吉。”

发62违例通令

他坦言，该局一直不断严加执法展开取缔行动，不希望商家因贪婪从中牟取暴利，也不希望消费者成为受害者，希望消费者能精明消费。

他也提及，在2011年反暴利及价格控制法令下，柔州贸消局共向州内违例者开出62张通令。

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他表示，全柔共有200名身穿制服的贸消局官员每天到各个单位进行价格检查，确保没有商家违反条例。

2018年圣诞节价格统制计划执法行动于本月23至27日展开，共有16种物品将被列为今年圣诞节统一价格。

拉玛克里斯南：火鸡价接近统制价

柔佛州消费、人力资源及团结委员会主席拉玛克里斯南表示，在2018年圣诞节价格统制计划下，柔州各项统制品价格皆低于贸消部公布的价格，仅有一些进口物品如火鸡等的价格十分接近统制价格。

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他今天为柔州2018年圣诞节价格统制计划进行推介后，在新闻发布会上发表谈话。

他也表示，许多民众申诉物品价格高涨导致生活费提高，其实这与薪金收入及兑换率有关，再加上各类费用如运输费等提高，也是影响物价的原因之一。

凯鲁（左一起）与拉玛克里斯南视察进口火鸡价格。（图：星洲日报）