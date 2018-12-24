VIVO携手Hotlink推优惠配套．1令吉就可拥有Y81i 在这个物价越来越贵的年代，1令吉现在能买到的东西也越来越少了，在很多地区，1令吉连一包简单的椰浆饭也买不到，但是如果告诉你，1令吉就可买到1台很不错的手机，千万不要惊讶，真的有这么一回事！

（吉隆坡讯）1令吉可以买什么？

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在这个物价越来越贵的年代，1令吉现在能买到的东西也越来越少了，在很多地区，1令吉连一包简单的椰浆饭也买不到，但是如果告诉你，1令吉就可买到1台很不错的手机，千万不要惊讶，真的有这么一回事！

本地首屈一指的手机和预付营销商，vivo和Hotlink这次携手为大马用户带来超值的手机优惠配套，凡签订Hotlink后付配套（Hotlink Postpaid Flex Plus），便能以低至1令吉的价格购得一台市价为499令吉的vivo Y81i。你只需签购每月60令吉的Hotlink配套，并预先付360令吉+1令吉（手机价格），就能轻轻松松将vivo Y81i带回家。

除了Y81i之外，你也可以选择以199令吉购得一台市价为899令吉的vivo Y85。

相比传统16:9比例手机，新一代高清全面屏手机Vivo Y81i多出15.5%的画面，让你突破所限、看得更多。在上一代全面屏的基础上，Vivo Y81i进一步减少顶部边框，屏占比高达87.9%，不管是浏览网页、观看视频还是畅玩游戏，都能为你带来广阔的视野。

Y81i的6.22英寸屏幕也是本价位段最大的屏幕，让你可以看到更多的内容。加上3D弧形的机身设计，让握感更舒适。

Y81i后置镜头采用1300万高清像素摄像头，配以优秀的图像算法，拍出的照片细节更丰富，而全新AI美颜技术能够智能分析用户性别、年龄、肤色、肤质及环境光线，提供不同的美颜效果，让相中人美的更自然。此外，AI面部识别技术，让解锁更有效、更方便。

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至于Vivo Y85，它采用1300万像素高清镜头搭配200万专业景深镜头，可实现单反级背景虚化的艺术效果，更支持PDAF相位对焦，急速对焦抓拍，定格清晰瞬间。此外，Y85加入全新AI美颜技术，能够智能识别用户性别、年龄、肤色、肤质及环境光线，针对不同用户采用不同的美颜效果，使得五官更加真实自然。

使用Y85自拍时，可选择背景虚化功能，虚化掉杂乱的背景、路人，更可以在相册中选择多种影棚级自拍光效，用手机拍出突出效果。除此之外，Y85可以通过多帧合成技术拍出一张5200万超高像素的照片，让细节更丰富，美丽清晰可见。



继早前的圣诞嘉年华促销后，vivo这次让你能够以区区1令吉就可拥有vivo Y81i，万勿错失良机！欲知更多有关配套详情，请浏览Hotlink官方网站及Vivo Malaysia的官方脸书、Instagram、推特和Youtube。



