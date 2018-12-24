曾笳恩．火车票价与服务 每日通过不同交通工具往返新柔两地的人士众多，其中之一就是使用火车出入境马新两国。纵使火车从英殖民时期开始投入运作至今已有多年的运作经验，仍然有多处尚需改善。

每日通过不同交通工具往返新柔两地的人士众多，其中之一就是使用火车出入境马新两国。纵使火车从英殖民时期开始投入运作至今已有多年的运作经验，仍然有多处尚需改善。

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从新山前往新加坡的单程火车票价为5令吉，而新加坡前往新山的票价则为新币5元，约15令吉；双程往返两地的票价为10令吉。票价不对等，造成了原本只需订购单程票的乘客在订票时，倾向购买双程火车票，再将另外一程的火车票以5令吉至10令吉转售。如果无法转售，他们仅亏损5令吉，但与单程15令吉的票价相比较，他们仍然赚了5令吉。

这样的情况导致网络订票的车票售罄，但车厢仍是空车的问题，因为很多乘客额外多买了他们不需要的车票。也因为这样的问题，许多真的需要买票的乘客却买不到票，火车不能有效接载最多的乘客。

因此我建议，需将新加坡前往新山的火车票售价从新币5元，降低至5令吉，约新币1.70元。双程票价与两个单程票价需要对等，以杜绝部份乘客为了转售火车票赚钱，而多买火车票导致浪费。

此外，在迈入网络科技时代，电子订票系统也需大大提升。现阶段，需在行程前30天，于每日的早上8时30分订票。但订票系统经常故障，也有无法顺利付费的问题。已经成功付费却无法购得火车票的乘客，也需要等待6个月才能获得退款。若是有多人同时浏览订票网站，现今的系统也无法支持。

乘客每日需要耗费1个小时订购火车票，若是需要购买星期五从新加坡返回新山的火车票则需要花费约3小时。中国淘宝、天猫成交额逾1000亿元都没有系统问题，由此可见马来亚铁道公司的订票系统有很大的提升空间，目前的系统已经不敷应用。

目前从新山前往新加坡的火车班次一天有18趟，从新加坡前往新山的火车班次仅有13趟。随着往返两国的人士不断增加，火车的需求量大增，出现了僧多粥少的情况。在新柔捷运系统预计于2024年建成之前，当务之急是与新加坡进行的两国双边会谈中，探讨增加火车班次以舒缓人流量。